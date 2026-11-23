Польська студія CD Projekt RED поділилася новими подробицями майбутньої рольової гри The Witcher 4. Розробники пояснили, як зміна головного героя вплине на сюжет, поведінку персонажів і проходження завдань. За їхніми словами, Цірі суттєво відрізнятиметься від Геральта не лише здібностями, а й характером та підходом до складних ситуацій.

Про це в інтерв’ю виданню InvenGlobal розповіли наративний директор проєкту Філіп Вебер і віцепрезидент CD Projekt RED з питань сюжету Марцін Блаха. Розмова відбулася під час ігрової виставки G-STAR 2026 у Південній Кореї.

Цірі може бути значно жорсткішою за Геральта

За словами розробників, Геральт протягом попередніх частин серії залишався досвідченим і розважливим відьмаком, який намагався зберігати нейтралітет. Натомість Цірі більш імпульсивна та схильна ухвалювати рішення під впливом емоцій.

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Філіп Вебер пояснив, що раніше сценаристи добре розуміли, як Геральт відреагує на певну подію. З новою головною героїнею ситуація змінилася. В окремих випадках Цірі може поводитися жорсткіше за свого наставника, а в інших — активніше втручатися в чужі проблеми та допомагати людям.

Це безпосередньо вплине на структуру завдань. Якщо у The Witcher 3 гравці часто виступали своєрідними суддями, які оцінювали ситуацію збоку, то в четвертій частині рішення будуть тісніше пов’язані з особистими переживаннями Цірі.

CD Projekt RED не збирається спрощувати гру

Розробники також наголосили, що The Witcher 4 має бути зрозумілою не лише давнім шанувальникам серії, а й новачкам. З моменту виходу третьої частини минуло понад десять років, тому значна частина майбутньої аудиторії може бути незнайомою з попередніми подіями.

Водночас студія не планує спрощувати сюжет або відмовлятися від складних моральних дилем заради ширшої аудиторії. Автори хочуть зберегти похмуру атмосферу всесвіту та створити дорослу історію, яка змушуватиме гравців замислюватися над власними рішеннями.

Окремо Філіп Вебер зазначив, що команда не збирається повчати гравців або нав’язувати їм певні погляди. Натомість розробники прагнуть пропонувати неоднозначні ситуації без очевидно правильних відповідей.

Вихід The Witcher 4 запланований на 2028 рік. До цього CD Projekt RED випустить нове сюжетне доповнення для The Witcher 3 під назвою Songs of the Past. Його реліз очікується у 2027 році, а головним героєм знову стане Геральт.