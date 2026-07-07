Двоє розробників за два місяці зробили гру, яка обійшла всі AAA-хіти 2026 року

Гра Meccha Chameleon вийшла в Steam 10 червня 2026 року за ціною лише 5,99 долара (в Україні — близько 150 грн) і доступна також на Steam Deck. За суттю це проста гра в хованки, але з незвичайною фішкою: гравці можуть змінювати колір і навіть форму свого персонажа, щоб максимально злитися з навколишньою обстановкою й стати непомітними для тих, хто шукає. Одна партія збирає до десяти гравців — частина ховається, частина шукає. Подібна ідея вже зустрічалась у таких хітах як Prop Hunt, але саме “хамелеонська” механіка маскування виділила Meccha Chameleon серед конкурентів.

Темпи продажів, недосяжні для конкурентів

Динаміка продажів вражає навіть на тлі великих релізів року. Уже за перші два з половиною тижні гра розійшлася тиражем понад 10 мільйонів копій, а на початок липня показник наблизився до 15 мільйонів проданих екземплярів усього за місяць з моменту релізу. Автор гри lemorion_1224 особисто подякував гравцям за це досягнення в мережі X.

За наближеними оцінками, валова виручка проєкту вже наблизилась до 90 мільйонів доларів — показник, після якого комісія Steam для розробників знижується з 30% до 20%, дозволяючи авторам залишати собі більшу частку доходу. Для порівняння: друге місце в рейтингу 2026 року за кількістю проданих копій посідає EA Sports FC 26 з результатом 9,1 млн копій, а третє — Resident Evil Requiem із 7,5 млн. У Steam гра встигла зібрати майже 50 тисяч відгуків, 85% з яких позитивні.

Чому саме ця гра “вистрілила”

Аналітики пов’язують успіх Meccha Chameleon із загальним трендом 2026 року — простими кооперативними іграми для компанії друзів, які вже отримали неформальну назву “friendslop”. Подібну динаміку цього року вже демонстрували Far Far West та Gamble With Your Friends, але повторити результат Meccha Chameleon поки що не вдалося жодному конкуренту.

Особливо показово, що гру створили лише двоє розробників приблизно за два місяці, без масштабної маркетингової кампанії — левову частку популярності забезпечило “сарафанне радіо” та вірусні відео у соцмережах. Наразі гра доступна лише на ПК, але консольні версії вже входять до планів авторів.