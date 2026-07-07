Двое разработчиков за два месяца создали игру, которая обошла все AAA-хиты 2026 года

Игра Meccha Chameleon вышла в Steam 10 июня 2026 года по цене всего 5,99 доллара (в Украине — около 150 грн) и доступна также на Steam Deck. По сути, это простая игра в прятки, но с необычной фишкой: игроки могут менять цвет и даже форму своего персонажа, чтобы максимально слиться с окружающей обстановкой и стать незаметными для тех, кто их ищет. В одной партии участвуют до десяти игроков — часть прячется, часть ищет. Подобная идея уже встречалась в таких хитах, как Prop Hunt, но именно «хамелеонская» механика маскировки выделила Meccha Chameleon среди конкурентов.

Темпы продаж, недостижимые для конкурентов

Динамика продаж впечатляет даже на фоне крупных релизов года. Уже за первые две с половиной недели игра разошлась тиражом более 10 миллионов копий, а к началу июля показатель приблизился к 15 миллионам проданных экземпляров всего за месяц с момента релиза. Автор игры lemorion_1224 лично поблагодарил игроков за это достижение в сети X.

По приблизительным оценкам, валовая выручка проекта уже приблизилась к 90 миллионам долларов — показателю, после достижения которого комиссия Steam для разработчиков снижается с 30% до 20%, позволяя авторам оставлять себе большую долю дохода. Для сравнения: второе место в рейтинге 2026 года по количеству проданных копий занимает EA Sports FC 26 с результатом 9,1 млн копий, а третье — Resident Evil Requiem с 7,5 млн. В Steam игра успела собрать почти 50 тысяч отзывов, 85% из которых положительные.

Почему именно эта игра «взорвалась»

Аналитики связывают успех Meccha Chameleon с общей тенденцией 2026 года — простыми кооперативными играми для компании друзей, которые уже получили неофициальное название «friendslop». Подобную динамику в этом году уже демонстрировали Far Far West и Gamble With Your Friends, но повторить результат Meccha Chameleon пока не удалось ни одному конкуренту.

Особенно показательно, что игру создали всего два разработчика примерно за два месяца, без масштабной маркетинговой кампании — львиную долю популярности обеспечили «сарафанное радио» и вирусные видео в соцсетях. Пока что игра доступна только на ПК, но консольные версии уже входят в планы авторов.