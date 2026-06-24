Rockstar раскрыла цену на GTA VI и бонусы Ultimate-издания: сколько будет стоить игра

Компания Rockstar Games официально опубликовала новую порцию скриншотов долгожданного экшена Grand Theft Auto VI, а также сообщила о стоимости различных версий игры и подробностях предзаказа.

Ценовая политика и форматы изданий

Базовая версия Grand Theft Auto VI будет стоить 80 долларов США. Для тех, кто хочет получить максимум контента с самого начала, разработчики подготовили ультимативное издание — GTA VI Ultimate Edition, стоимость которого составит 100 долларов.

Владельцы топовой версии смогут начать предварительную загрузку (предзагрузку) игры уже 12 ноября, ровно за неделю до официального мирового релиза. Также разработчики подтвердили важную деталь, касающуюся физического розничного контента: дисковые издания игры в коробках будут заменены на бумажный ваучер с цифровым кодом для загрузки.

Эксклюзивный контент Ultimate Edition

Самым большим сюрпризом для геймеров стало то, что некоторые игровые возможности, такие как автомастерская с расширенным тюнингом автомобилей, на старте будут доступны исключительно в версии Ultimate. Полный перечень бонусов и эксклюзивов для топовой версии выглядит следующим образом: