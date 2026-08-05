Батарея больше не является препятствием: военные тестируют беспроводное питание дронов

Военно-воздушные силы США финансируют разработку технологии, которая может избавить дроны от одного из главных ограничений — привязки к аккумулятору. Речь идет о беспроводной передаче энергии на расстояние: аппарат, зависший в стратегической точке, будет питаться дистанционно, без замены аккумуляторов и возвращения на базу для подзарядки.

Энергия «по воздуху»

Проект разрабатывает компания Reach Power совместно с лабораторией NIMBUS Университета Небраски-Линкольна по контракту с AFWERX — инновационным подразделением ВВС США. Суть технологии — «beaming», то есть направленная передача энергии на приемник на борту дрона, который преобразует её обратно в электричество для питания систем или подзарядки батареи.

Основной сценарий — так называемые «зависшие» (perched) дроны: аппараты, которые не патрулируют в движении, а удерживающие позицию в одной точке, выполняя функции ретранслятора связи или платформы разведки и наблюдения (ISR). Именно для таких миссий постоянная необходимость в подзарядке является критической проблемой: как только батарея разряжается, аппарат приходится снимать с дежурства.

Почему это важно для военных

Ограниченное время полёта — ахиллесова пята любого дрона. Дистанционное питание теоретически снимает это ограничение: аппарат может годами оставаться на позиции, получая энергию извне, без перерывов на обслуживание. По словам генерального директора Reach Power Криса Давлантеса, беспроводная передача энергии позволила бы малым беспилотным системам «дольше оставаться на позиции» и выполнять задачи связи и разведки.

Актуальность такой технологии хорошо иллюстрирует война в Украине, которая превратила беспилотники в главное оружие на поле боя и в то же время обнажила их главное ограничение — время полёта. FPV-дроны работают считанные минуты, разведывательные — несколько часов, и именно батарея часто определяет исход миссии. Дистанционное питание «зависших» ретрансляторов или разведчиков могло бы удерживать их в воздухе часами без перерывов — сценарий, в котором украинские подразделения были бы одними из первых заинтересованных.

Пока что проект находится на самой ранней стадии — это контракт Phase I, то есть исследование осуществимости самой идеи, а не готовая система. Ни дальность передачи, ни мощность, ни тип технологии (лазер или микроволны) разработчики не раскрывают. Поэтому до дронов, которые «висят» неделями на невидимом луче энергии, ещё далеко — но само направление показательно: армии ищут способы снять энергетические ограничения с беспилотников не только с помощью более умных алгоритмов, но и с помощью новой физики энергоснабжения.

Напомним, что автономность дронов развивается сразу по нескольким направлениям: ранее мы писали о том, как рой баражирующих боеприпасов Mayhem 10 научился координировать удары под контролем одного человека, а морской беспилотник под управлением ИИ самостоятельно обнаружил и сопроводил цель без команд оператора.