Huawei готовит флагманскую серию, которая должна составить конкуренцию iPhone

Huawei может изменить привычный график выпуска своих главных флагманов. Согласно новым данным, компания готовит серию Mate 90 и может представить её уже в сентябре 2026 года.

Обычно смартфоны линейки Mate выходят ближе к концу года, однако на этот раз Huawei, по всей видимости, хочет ускорить релиз. Если эта информация подтвердится, новинки появятся в тот же период, когда другие крупные производители традиционно представляют свои главные осенние флагманы.

Что известно о Huawei Mate 90

Пока что официальных характеристик нет. В утечках упоминается, что Mate 90 должна стать одной из самых важных серий Huawei за последние годы. Смартфонам приписывают новое поколение фирменного процессора Kirin, обновленную версию HarmonyOS и заметный акцент на функциях искусственного интеллекта.

Ожидается, что Huawei продолжит развивать сильные стороны серии Mate: камеры, автономность, быструю зарядку, качественный OLED-экран и премиальный дизайн. Именно серия Mate традиционно демонстрирует новейшие технологии компании.

Особое внимание может быть уделено системе охлаждения. Ранее ходили слухи, что Huawei работает над новыми решениями по отводу тепла в будущих флагманах. Это может оказаться важным, если смартфоны получат более мощный чип и расширенные AI-функции.

Почему Huawei может торопиться

Ранний запуск Mate 90 может быть частью новой стратегии Huawei. Компания стремится более активно конкурировать с Apple, Xiaomi, Samsung и другими производителями во второй половине года, когда традиционно выходят самые громкие флагманские новинки.

Для китайского рынка это особенно важно. В последние годы Huawei постепенно восстанавливает свои позиции после введения санкций и делает ставку на собственную экосистему: HarmonyOS, чипы Kirin, фирменные сервисы и более глубокую интеграцию между смартфонами, планшетами, ноутбуками и носимыми устройствами.

В то же время для глобального рынка ситуация сложнее. Смартфоны Huawei по-прежнему не имеют полноценной поддержки сервисов Google, поэтому в Украине и Европе они остаются нишевым выбором. Такие устройства могут быть интересны поклонникам бренда, но для массового покупателя отсутствие сервисов Google по-прежнему является серьезным ограничением.

Официальной даты презентации Huawei Mate 90 пока нет. Поэтому информацию о сентябрьском выпуске следует рассматривать как предварительную. Если компания действительно ускорит запуск, более подробные сведения о смартфонах должны появиться уже в ближайшие месяцы.