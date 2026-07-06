Motorola представила Moto G77 Power с аккумулятором емкостью 7000 мАч и стандартным разъемом для наушников

Motorola официально раскрыла полные характеристики нового смартфона Moto G77 Power ещё до его презентации в Индии, запланированной на 8 июля 2026 года. Компания опубликовала технические характеристики на своём сайте, так что основная интрига уже снята — осталось узнать разве что цену.

Характеристики

Смартфон оснащен 6,72-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает чипсет MediaTek Dimensity 6400, изготовленный по 6-нм технологическому процессу, в паре с графическим процессором ARM Mali-G57 MP2. Устройство будет предлагаться в двух вариантах памяти — 4/128 ГБ и 8/128 ГБ, с поддержкой расширения с помощью microSD-карты до 1 ТБ.

За качество фотографий отвечает основной 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-600 в сочетании с 8-мегапиксельным широкоугольным объективом, а фронтальная камера для селфи и видеозвонков имеет разрешение 32 Мп.

Главная изюминка — аккумулятор и «старомодный» разъем

Ключевое отличие от обычной Moto G77 (в которой установлен аккумулятор на 5200 мАч) — значительно увеличенный аккумулятор на 7000 мАч. Зарядка поддерживает мощность 30 Вт по проводу, а также имеется функция реверсивной зарядки мощностью 6 Вт через порт USB-C 2.0.

Среди других примечательных деталей — 3,5-мм разъем для наушников, который все реже встречается в современных смартфонах, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и поддержка 5G. Программная часть основана на Android 16, а Motorola обещает лишь один год обновлений операционной системы и три года выпуска патчей безопасности — довольно скромно на фоне конкурентов.

Устройство имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP64, весит 215 граммов и имеет размеры 166,23 × 76,50 × 8,89 мм. Цветовая гамма представлена четырьмя оттенками Pantone: Impenetrable, Nautical Blue, Fuchsia Red и Laurel Green.

Цена на Moto G77 Power пока не объявлена — как и ожидалось, она станет известна во время официального анонса 8 июля.