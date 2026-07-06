Motorola розсекретила Moto G77 Power з акумулятором на 7000 мАг та звичайним роз’ємом для навушників

Motorola офіційно розкрила повні характеристики нового смартфона Moto G77 Power ще до його презентації в Індії, запланованої на 8 липня 2026 року. Компанія опублікувала специфікації на власному сайті, тож основну інтригу вже знято — залишається дізнатись хіба що ціну.

Характеристики

Смартфон отримав 6,72-дюймовий LCD-екран з роздільною здатністю 2400×1080 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. За продуктивність відповідає чипсет MediaTek Dimensity 6400, виготовлений за 6-нм техпроцесом, у парі з графікою ARM Mali-G57 MP2. Пристрій пропонуватиметься у двох варіантах пам’яті — 4/128 ГБ та 8/128 ГБ, з підтримкою розширення через microSD-картку до 1 ТБ.

За фото відповідає основний 50-мегапіксельний сенсор Sony LYT-600 у парі з 8-мегапіксельним ширококутним об’єктивом, а фронтальна камера для селфі й відеодзвінків отримала роздільність 32 Мп.

Головна родзинка — акумулятор і “старомодний” роз’єм

Ключова відмінність від звичайної Moto G77 (де стоїть батарея на 5200 мАг) — суттєво збільшений акумулятор на 7000 мАг. Заряджання підтримує потужність 30 Вт по дроту, а також є функція реверсивного заряджання на 6 Вт через порт USB-C 2.0.

Серед інших помітних деталей — 3,5-мм роз’єм для навушників, який усе рідше зустрічається у сучасних смартфонах, стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos та підтримка 5G. Програмна частина базується на Android 16, а Motorola обіцяє лише один рік оновлень операційної системи та три роки випуску патчів безпеки — доволі скромно на тлі конкурентів.

Пристрій має захист від пилу та вологи за стандартом IP64, важить 215 грамів і матиме розміри 166,23 × 76,50 × 8,89 мм. Кольорові варіанти представлені у чотирьох відтінках Pantone: Impenetrable, Nautical Blue, Fuchsia Red та Laurel Green.

Ціну на Moto G77 Power поки не розкрили — очікувано, вона з’явиться під час офіційного анонсу 8 липня.