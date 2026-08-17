One UI 9.5 зробить інтерфейс Samsung «скляним»: перші подробиці оновлення для Galaxy S27

Samsung ще розгортає One UI 9, а в мережі вже з’явилися перші подробиці наступного великого оновлення. Інсайдер Фахад Алі Джавед, який отримав доступ до внутрішньої тестової збірки, показав у X, як виглядатиме One UI 9.5 — і головним словом цього релізу, схоже, стане «скло».

Ключова зміна суто візуальна: інтерфейс отримає значно ширше використання ефекту блискучого скла на краях елементів — віджетів, плаваючих панелей вкладок та інших компонентів оболонки. Доповнять картину ледь помітні тіні, які мають створити відчуття глибини й багатошаровості інтерфейсу. Якщо це звучить знайомо — так і є: напрям очевидно натхненний дизайн-мовою Liquid Glass, яку Apple представила в iOS 26 ще торік. Утім, дорікати Samsung наслідуванням окремо немає сенсу — «скляну» естетику Apple зараз тією чи іншою мірою приміряють практично всі виробники Android-оболонок.

Знайшлося у витоку й дещо практичніше за відблиски. На панелі вкладок з’явиться окремий значок пошуку — принаймні в застосунку «Телефон» він уже помічений. А найкорисніша новинка — блокування застосунків через контекстне меню: довгий тап на іконці, і програма закрита від сторонніх очей. Причому механізм інтегрований зі штатним розблокуванням екрана, тож вигадувати й запам’ятовувати окремий пароль не доведеться — телефон відкриватиме захищені застосунки тим самим відбитком чи обличчям.

Технічна база оновлення — Android 17. Дебютує One UI 9.5 за традицією разом із флагманською серією Galaxy S27 у першому кварталі 2027 року, після чого оновлення поступово поширюватиметься на старші моделі — спершу складані Z Fold 8 і Z Flip 8, далі — на середній клас і бюджетники. Звична застереження для витоків теж на місці: до релізу ще далеко, і частина показаного може змінитися або взагалі не дожити до фінальної версії.

Нагадаємо, з поточним поколінням оболонки все не так безхмарно: раніше ми писали, що One UI 9 на базі Android 17 оминула Galaxy S22, Z Fold 4 і Z Flip 4 — для цих моделей останньою версією залишиться One UI 8.5.