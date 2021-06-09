Під видом Minecraft: Шахраї поширюють віруси для Android

У Google Play з’явилися нові шкідливі програми, які поширюються під виглядом доповнень до гри Minecraft. Про це повідомляє “Лабораторія Касперського”.





Фахівці відзначають, що в кінці минулого року з магазину вже були видалені більше 20 аналогічних програм, які перетворювали пристрій користувача в інструмент для вкрай нав’язливого показу реклами. Зараз додатки можуть по команді зловмисників постійно запускати повноекранну рекламу. Також вони можуть завантажувати додатковий модуль, який дає можливість ховати іконку, раптово відкривати браузер, показувати ролики YouTube і відкривати сторінки додатків в Google Play.

Крім того, експерти виявили додатки, що крадуть акаунти Facebook: підробку під одну рекламну мережу і підроблений клієнт для розміщення реклами в TikTok. Вони вимагають ввести облікові дані Facebook. Якщо користувач робить це, інформація йде зловмисникам. Також було знайдено шкідливий додаток, що видає себе за утиліту для відновлення видалених файлів. До теперішнього моменту розробники його прибрали, і та версія, яка доступна в Google Play зараз, є безпечною.