Українців обманюють за допомогою програм віддаленого доступу

Експерт назвав правила, дотримуючись яких можна уникнути втрати своїх особистих даних і грошей.

Шахраї з липня по серпень поточного року активно використовували три схеми обману українців з віддаленим доступом.

“Зловмисники під різними приводами просять встановити фейковий застосунок на смартфон або перейти за фішинговим посиланням, і далі вони за його допомогою викрадають гроші або оформляють кредит”, – пояснив експерт з інформаційної безпеки Юрій Япко.

Однак на літньому періоді шахраї не зупинилися. Зараз подібні схеми також активно використовуються, на них припадає 30-40% усіх хакерських атак із застосуванням віддаленого доступу.

Наприклад, зловмисники часто телефонують своїм жертвам від імені співробітників “Дії” і пропонують оновити персональні дані. Шахраї переконують людину в необхідності встановити якусь програму, за допомогою якої їм вдається отримати доступ до смартфона і всіх банківських додатків жертви, яка нічого не підозрює.

Крім цього, хакери телефонують людям від імені “Нафтогазу” і сервісів оголошень. Нібито співробітники газової компанії пропонують встановити додаток, за допомогою якого буде легше передавати показання лічильників. У другому випадку “покупець” просить продавця увімкнути відеозв’язок, а потім надсилає фішингове посилання. Після того, як людина переходить за ним, телефон жертви блокується, а шахрай продовжує бачити демонстрацію екрана. Так зловмисникам вдається побачити код-паролі від самого телефону, банку та інших додатків.

Япко порадив українцям встановити на свій смартфон антивірус, визначник номера, а також уважніше ставитися до посилань, які надсилають незнайомі люди.