США перевели програму нової ядерної боєголовки W93 на наступний етап

Програма W93/Mk7 пройшла контрольний рубіж Milestone B та перейшла до фази інженерної розробки й підготовки виробництва — Engineering and Manufacturing Development. Про це ВМС США повідомили 24 вересня. Рішення про перехід ухвалили раніше цього року, але точної дати військові не навели.

W93 призначена для балістичних ракет підводних човнів, а Mk7 — це система повернення в атмосферу, в якій розміщуватиметься боєголовка. За визначенням ВМС, це перша майже за чотири десятиліття започаткована у США програма нової ядерної боєголовки разом із такою системою.

Перехід до наступної фази ще не означає початку серійного випуску або надходження зброї на озброєння. Тепер розробники зосередяться на завершенні виробничого проєкту та перевірці того, чи можна виготовляти систему відповідно до вимог флоту. У вересневому повідомленні дату її розгортання не оголосили.

Нова програма спиратиметься на перевірені рішення

Розробкою займаються ВМС спільно з Національним управлінням ядерної безпеки США — NNSA — та його лабораторіями. Як зазначено в довідці NNSA, ключові ядерні компоненти W93 базуватимуться на конструкціях, які вже перебувають на озброєнні або проходили випробування.

Водночас до системи планують інтегрувати сучасні технології для підвищення безпеки та спрощення виробництва, обслуговування й сертифікації. За позицією NNSA, підтвердження її характеристик не потребуватиме додаткових ядерних вибухових випробувань.

Наразі американські стратегічні підводні човни оснащені боєголовками W76 і W88. W93 має зменшити залежність від W76 та підтримати морське ядерне стримування під час переходу від човнів класу Ohio до нового класу Columbia.

Паралельно США працюють над подальшою модернізацією ракет Trident II у межах програми D5LE2. Отже, W93/Mk7 є частиною ширшого оновлення морських стратегічних сил, яке охоплює підводні човни, ракети, боєголовки та виробничу інфраструктуру.