Українцям порадили не ставити телефони поруч з ліжком під час сну

Вплив смартфонів на здоров’я людини досі до кінця невідомий. Вчені займаються вивченням цього питання. Так нещодавно вони вивчали, як гаджет впливає на біоритми та дійшли до такого висновку, що мобільний телефон може стати причиною безсоння або інших проблем зі сном.

Як виявилось, смартфон на ніч краще класти якомога далі від себе. Чим ближче пристрій до ліжка, тим гірший сон. Дослідники говорять, що проблеми зі сном виникають через випромінювання від мобільних телефонів.

Ці хвилі не дають організму зануритись у глибокий сон. Виходить що замість того, щоб міцно спати, власник телефона просто дрімає з ночі до ранку. Звісно, у такому випадку людина не може виспатись і весь час відчуває себе втомленою.

Для регенерації клітин організму, людині необхідний саме глибокий сон, його ще називають повільним. У цей період дихання та пульс найповільніші, активуються відновлювальні процеси, оновлюєтеся імунна система, регенеруються тканини. Ця фаза настає через 15 хвилин після засинання, але лише тоді, коли поруч не лежить смартфон.

Окрім шкідливого випромінювання є ще одна проблема. Біоритми гарантують нормальну роботу гормонів. Наприклад, коли темніє, в організмі підвищується рівень меланіну. Через те, що людина вночі дивиться в екран смартфона, мозок отримує неправильні сигнали, тому цей гормон не виробляється належним чином і наступає безсоння. Світло від екрана не дає змінюватись біоритмам.

Тому на вечір потрібно забирати смартфони у дітей та самим менше у них сидіти. Краще читати книгу чи дивитись фільм.

Негативні наслідки від гаджета виявили навіть у тих випадках, коли він лежить не поруч із ліжком, але є у спальній кімнаті. Автори дослідження рекомендують тримати телефон вночі в іншій кімнаті. Це не лише стабілізує сон, а й зменшить залежність від пристрою. Також дослідники рекомендують засинати у повній тиші.