Землю хочуть використати як гігантську батарею: нова технологія дістанеться тепла на глибині понад 5 км

Американська Quaise Energy залучила $180 млн інвестицій на розвиток технології надгарячої геотермальної енергетики. Кошти підуть насамперед на будівництво Project Obsidian в Орегоні — установки, яку компанія називає першою у світі комерційною електростанцією, що використовуватиме тепло гірських порід із температурою 300–500°C.

В останньому етапі фінансування $35 млн вклала Nabors Industries — одна з найбільших у світі компаній, що спеціалізується на наземному бурінні. Загальний обсяг інвестицій, залучених Quaise з моменту заснування, тепер сягнув $280 млн.

Головна особливість проєкту полягає у способі проникнення до надгарячих порід. Замість традиційного механічного буріння Quaise розробляє систему на основі потужних міліметрових хвиль.

Породу не свердлять, а буквально випаровують

Технологія походить із досліджень Массачусетського технологічного інституту. Потужне електромагнітне випромінювання нагріває породу до температур, за яких вона руйнується та частково випаровується. При цьому бурова головка не повинна безпосередньо контактувати з каменем.

Це має вирішити одну з головних проблем глибокого буріння. Зі збільшенням глибини температура та твердість порід різко зростають, а звичайний інструмент швидко зношується. Quaise хоче довести свою систему до робочої глибини понад 5 км.

У 2025 році компанія вже змогла пройти понад 100 метрів граніту на випробувальному майданчику в Техасі. Наступною ціллю є приблизно один кілометр — це має стати рекордом для безконтактної системи буріння такого типу.

Одна свердловина може давати в десятки разів більше енергії

Звичайні геотермальні електростанції залежать від рідкісних геологічних зон, де гарячі породи розташовані відносно близько до поверхні.

Quaise хоче піти значно глибше — до температур 300–500°C. За оцінками самої компанії, одна свердловина в таких умовах потенційно може виробляти у 10–100 разів більше енергії, ніж традиційні геотермальні системи.

Project Obsidian будують у Центральному Орегоні. Перший етап має забезпечити 50 МВт потужності, другий — 250 МВт, а в перспективі компанія говорить про масштабування понад 1 ГВт. Першу електроенергію планують подати в мережу до 2030 року.

Для порівняння, 1 ГВт — це вже масштаб великого енергоблока традиційної електростанції.

Геотермальна енергія може перестати залежати від географії

Саме це є головною ставкою Quaise. Якщо вдасться дешево бурити на кілька кілометрів углиб і досягати надгарячих порід, геотермальні станції теоретично можна буде будувати не лише біля вулканічних зон.

Компанія стверджує, що така технологія в перспективі може зробити доступ до надгарячого геотермального ресурсу можливим для більш ніж 90% населення планети. Водночас це поки оцінка самого розробника, а не доведена можливість масового комерційного застосування.

Найважливішим тестом стане саме Project Obsidian. Якщо станція дійсно покаже заявлену потужність і прийнятну вартість буріння, геотермальна енергетика може перейти від нішевої технології, прив’язаної до окремих регіонів, до постійного джерела базової електроенергії, здатного працювати цілодобово незалежно від сонця чи вітру.