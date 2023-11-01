У секторі Газа було відключено всі теле- та інтернет-комунікації

У секторі Газа повністю припинено роботу всіх теле- та інтернет-комунікацій. Про це повідомляють деякі ЗМІ із посиланням на сторінку палестинської компанії Paltel у соціальній мережі X (колишній Twitter).
У заяві Paltel йдеться про повне припинення надання всіх комунікаційних та інтернет послуг у секторі Газа. Раніше відновлений міжнародний зв’язок нині знову відключено.
У повідомленні не розкриваються причини відключення зв’язку.
Раніше повідомлялося , що соціальна мережа Х (колишня Twitter), посилаючись на порушення політики щодо загроз насильству, заблокувала обліковий запис ліванського шиїтського руху «Хезболла».
До цього високопоставлене джерело в США заявило , що Сполучені Штати чинили тиск на владу Ізраїлю , щоб ті відновили зв’язок у секторі Газа. За його словами, за відключенням зв’язку стояла влада єврейської держави. Ізраїльська влада не пояснила американській стороні, чому відключила зв’язок у Газі перед розширенням наземних операцій.
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