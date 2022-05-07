Влада Китаю наказала всім держорганам відмовитися від використання іноземних комп’ютерів

Джерела повідомили виданню Bloomberg, що у травні китайських держслужбовців зобов’язали замінити іноземні комп’ютери в обмін на місцеві комп’ютери з операційною системою національної розробки.





Заходи вживаються, щоб припинити залежати від США та інших геополітичних суперників, здатних накласти на КНР санкції. Однак, на думку співрозмовників Bloomberg, ця масова заміна демонструє сильне занепокоєння Китаю щодо ІБ. При цьому влада країни стала більше довіряти місцевим виробникам комп’ютерів, ноутбуків, серверів та софту.

Вимога про заміну персональних комп’ютерів іноземного бренду на вітчизняні аналоги була поширена серед центральних урядових установ та підтримуваних державою корпорацій. Неназвані джерела пояснили, що таку заміну слід здійснити протягом найближчих двох років.

Очікується, що влада Китаю планує замінити не менше 50 мільйонів пристроїв лише на рівні центрального уряду.

Таким чином, Китай має намір зменшити свою залежність від «геополітичних суперників, таких як США». Ці дії також можуть бути підготовкою до запровадження нових санкцій США. Влада хоче відгородити важливі органи від іноземних технологій. Це дуже вплине на компанії HP та Dell, які є першими постачальниками ПК у Китай.