Газовані напої виявилися важливішими за смартфони для щастя людей

Для громадян США володіння смартфоном виявилося не так важливо, як можливість купувати солодкі газовані напої та ходити до ресторанів. Про це йдеться у підсумках опитування для Американського індексу задоволеності клієнтів (ACSI), повідомляє 9to5Mac .

Зазначається, що iPhone від Apple випередив Samsung і став найважливішим мобільним гаджетом для людей, щоб вести щасливе життя. Задоволеність власників iPhone зросла на 1% у річному обчисленні, тоді як рейтинг Samsung залишився тим самим.

В опитуванні також порівняли задоволеність людей з інших товарів та послуг. З’ясувалося, що содова, ресторани та спортивне взуття викликають у людей більш високе задоволення, ніж смартфон від Apple. Якщо iPhone набрав 79 балів, то ресторани та газовані напої 80 та 81 відповідно.

Минулої осені комп’ютери Mac та планшети iPad від Apple отримали найвищий рейтинг споживчої задоволеності у дослідженні ASCI, присвяченому персональним комп’ютерам.