Незабаром презентація третьої версії відродженої лінійки Motorola RAZR – потужність у легендарному образі

Галузевий інсайдер OnLeaks поділився новою інформацією про розкладачку Motorola, що готується до випуску, з гнучким дисплеєм. За його словами, гаджет не лише додасть у потужності заліза в порівнянні з попередньою моделлю серії, але й виявиться більш доступним. Крім того, стала відома орієнтовна дата презентації пристрою.





Джерело стверджує, що на європейському ринку новинка коштуватиме 1149 євро. Для порівняння, модель Motorola Razr 5G була запущена в роздріб з вищою ціною в €1399. Очікується, що новинка випускатиметься лише у чорному корпусі. Згідно з попередніми інсайдами, гаджет отримає 6,7-дюймовий основний складаний екран та зовнішній допоміжний діагоналлю від 2,7 до 3 дюймів.

Смартфону приписують процесор Snapdragon 8+ Gen 1 та єдину конфігурацію пам’яті 12/512 ГБ. Презентація Motorola Razr 3, за даними мережевих джерел, відбудеться у Китаї у липні 2022-го, а глобальна версія пристрою з’явиться в інших регіонах із невеликою затримкою. Представники бренду точну дату анонсу смартфона поки що не оголошували.