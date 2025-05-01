CMF Phone 2 Pro чи Nothing Phone (3a): який смартфон краще

Nothing Phone (3a) має фірмове підсвічування GLYPH, захист IP64 і 6,77-дюймовий AMOLED-екран. CMF Phone 2 Pro такого підсвічування немає, але сам екран в цілому той самий, що і у Phone (3a).

Апаратна основа Nothing Phone (3a) — Snapdragon 7s Gen 3, CMF Phone 2 Pro — Dimensity 7300. Чіп Nothing Phone (3a) потужніший, краще підходить для ігор.

Автономність обох смартфонів забезпечують батареї на 5000 мА*год. Але зарядка у Nothing Phone (3a) швидша, 50 Вт проти 33 Вт у CMF Phone 2 Pro. Крім того, Nothing Phone (3a) може похвалитися зворотним заряджанням на 7,5 Вт.

Nothing Phone (3a) також є більш досконалим камерофоном. У нього краща основна камера (хоча роздільна здатність однакова, по 50 Мп) і фронтальна (32 Мп проти 16).

Головною перевагою CMF Phone 2 Pro є нижча ціна, за нього просять $280 замість $400. А ще він має слот для карти microSD (до 2 ТБ) і смартфон легший.

За співвідношенням ціни та характеристик лідирує CMF Phone 2 Pro.