Apple позбавить iPhone слота для SIM-карт

Цього разу жертвою відмови може стати слот для фізичних SIM-карток. Його замінять eSIM, які вперше з’явилися в iPhone Xr та iPhone XS . Про це повідомляє портал 9To5Mac із посиланням на звіт Wall Street Journal.





У документі йдеться, що серед користувачів Азії та Європи все більшої популярності набирають вбудовані SIM-картки. Більшість людей відмовляються від класичних карток на користь eSIM. Зазначається, що з цієї причини Apple може відмовитись від слота вже цього року в iPhone 14.

Невідомо, чи підтримуватимуть iPhone відразу дві eSIM або тільки одну. Раніше Євросоюз ухвалив закон, який зобов’язує технологічні компанії зробити порт USB-C стандартним для всіх смартфонів. Apple у майбутніх iPhone може або відмовитися від Lightning на користь USB-C, або позбавити смартфони будь-яких портів і залишити лише бездротовий MagSafe.

Якщо вірити всім витокам, на корпусі iPhone нового покоління залишаться лише кнопки живлення та гучності, динаміки та тумблер беззвучного режиму. Можливо, такі версії iPhone будуть продаватися в обмеженій кількості регіонів, а там, де користувачі звикли до класичних SIM-карток, будуть доступні смартфони зі звичним слотом.