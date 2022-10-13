Українцям назвали прилади, які споживають найбільше електрики

Чи знаєте ви скільки електричної енергії витрачає кожна одиниця побутової техніки у домі? В «Укренегро» розповіли, що є 2 побутові прилади на які припадає ¼ енергії. А ось на приготування їжі та миття посуду енергоресурсів витрачається найменше.

Найбільше споживають електричну енергію у домі комп’ютери, ігрові приставки та телевізори. Саме на них людина витрачає 28% від загального рахунку за електрику щомісяця. На другому місці пральна машина та сушарка із показником у 14%. Світло у домі — це ще 13 % витрат. Холодильники та морозильні камери складають приблизно 11% витрат у щомісячному рахункові за електроенергію. Приготування їжі — це лише 9 %, а миття посуду 8%. Такі дані взято з аналізу німецької Федеральної асоціації управління енергетикою та водними ресурсами.

Побутові прилади такі як електрочайник, фен, зарядки до мобільних телефонів також споживають чимало електричної енергії, але менше ніж телебачення та ПК.

Звісно перерозподіл витрачання електроенергії для українців у 2022-2023 буде іншим. Найбільше енергії потребує електричний нагрівач води (бойлер), а в опалювальний період варто звернути увагу на обігрівачі: електрокаміни, кондиціонери та інші.

Телевізори та комп’ютери дійсно споживають багато енергії. Саме їх українці, як і більшість людей у світі тримають ввімкненими цілодобово. Саме тому у кінці місяця виходить досить кругленька сума. Щоб зменшити цей показник, рекомендовано вимикати їх на хоча б перед сном.

Зменшити витрати електроенергії на прання та сушку можна, якщо сортувати брудні речі та збирати їх, щоб завантажувати машинку на її максимум. На холодильникові не зекономити, а на освітленні можна. Для цього достатньо замінити лампи накалювання не діоди або ж інші альтернативні варіанти.