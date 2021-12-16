Hardnews

Медик розповіла про ризик нападів задухи від домашніх роутерів

16.12.2021
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Електромагнітні випромінювання типу Wi-Fi можуть призвести до проблем зі здоров’ям і хвороб. Головний науковий співробітник програми превентивної медицини, лікар, Еліна Шаріфула розповіла , що погіршення стану організму відбувається у приміщеннях з великою кількістю працюючих електроприладів.


За словами лікаря, серед основних симптомів надмірної дії домашніх роутерів та інших пристроїв на людину:

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  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • стомлюваність,
  • дратівливість,
  • погіршення пам’яті.

При гіперчутливості до електромагнітних випромінювань (яка фіксується в одного з тисячі) можуть відзначатися гіпертонічні кризи та напади задухи“, – зауважила медик.

Шаріфула додала, що вплив випромінювання WiFi корелює зі стресовим способом життя та постійним використанням інтернету. За її словами, всі ці фактори в сумі призводять до проблемного засинання, тривожного поверхневого сну та нервової перенапруги.

Вона зазначила, що у багатьох країнах вже починають вводити чіткі рекомендації щодо використання гаджетів із підключенням по Wi-Fi. Серед заходів, що вживаються: перехід на дротові з’єднання, дозвіл на використання пристроїв тільки в режимі польоту, а також відключення точок доступу Wi-Fi.

Лікар уклала, що поки що немає жодного дослідження, яке б чітко встановило негативний вплив WiFi на роботу живих організмів щодо нейродегенеративних процесів та генетики, токсикології та розвитку онкології, а також впливу на репродукцію та імунологічні параметри.

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16.12.2021
1 хвилина на прочитання

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