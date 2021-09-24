Huawei представила новий смарт-годинник з великим дисплеєм – Watch Fit

Слідом за новими смартфонами Nova 9 і Nova 9 Pro китайська компанія Huawei офіційно представила ще один пристрій – нове покоління смарт-годинника Watch Fit. На батьківщині новинки, в Китаї, вже стартував прийом попередніх замовлень за ціною 124 долари.





Гаджет отримав великий за мірками класу прямокутний AMOLED-дисплей діагоналлю 1,64 дюйма і розширенням 280 x 456 пікселів. Головною відмінністю від моделі попереднього покоління став датчик NFC для безконтактної оплати покупок, а також підтримка не тільки пристроїв на Android і iOS, але і володарів фірмової операційної системи HarmonyOS 2.0.

Смарт-годинник вміє відстежувати частоту серцевих скорочень, рівень насичення крові киснем, якість сну, фізичну активність і навіть місце розташування господаря за допомогою GPS-датчика. Передбачена підтримка 97 видів фізичної активності та 12 вбудованих фітнес-програм з пояснювальною анімацією в режимі реального часу. Акумулятор ємністю 180 мАг обіцяє до 10 днів автономної роботи і додатковий день роботи всього за 5 хвилин зарядки.