Поки власники ПК чекають на офіційну версію GTA VI для комп’ютерів, кіберзлочинці вже заробляють на цьому ажіотажі. Фахівці Bitdefender виявили на GitHub дві сторінки, які пропонують «завантажити» Grand Theft Auto VI для Windows, але насправді заражають комп’ютер шкідливим програмним забезпеченням для крадіжки даних.

Обидва репозиторії подають себе по-різному. Один обіцяє повну зламану версію гри без лаунчера, інший видає себе за спільнотний порт, який нібито запускає консольну GTA VI на ПК через шар трансляції. Приманки однакові — висока частота кадрів, покращена графіка, підтримка модів і онлайн без облікового запису Rockstar. Для правдоподібності на сторінках є детальні системні вимоги та розділи з вирішенням типових проблем, тож вони виглядають як звичайні інструкції зі встановлення.

Одна зі сторінок на GitHub, яка обіцяла «повну ПК-версію» GTA VI. Скриншот: Bitdefender

Замість кнопки завантаження користувачеві пропонують відкрити Windows Terminal або PowerShell від імені адміністратора, вставити скопійовану зі сторінки команду і натиснути Enter. Якщо «завантаження» не почнеться, одна зі сторінок радить додати виняток у «Безпеці Windows», тобто фактично вимкнути захист. Щоб розвіяти сумніви, автори запевняють, що код відкритий, файли перевірено за хешем, а антивіруси нічого не знаходять.

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Це класична схема ClickFix, коли людину вмовляють власноруч запустити шкідливий код. За даними Bitdefender, обидві сторінки ведуть на одну й ту саму віддалену адресу, а команда завантажує звідти скрипт і одразу виконує його з правами адміністратора. Найімовірніше, на комп’ютер потрапляє інфостилер, який непомітно збирає паролі, дані банківських карток та інші конфіденційні відомості для шахрайства або викрадення облікових записів. Залежно від кампанії за цією адресою можуть бути різні стилери.

Bitdefender повідомила про репозиторії GitHub, і обидва видалили за лічені хвилини. Раніше в компанії вже виявили схожу кампанію з фальшивим «хмарним клієнтом», який нібито дозволяв грати в GTA VI на ПК через консоль.

Зловмисники вдало використовують контекст. Ентузіасти справді намагаються перенести GTA VI на комп’ютери, частина проєктів залучає для цього штучний інтелект, тому історія про те, що «спільнота змусила гру працювати», виглядає правдоподібно. Водночас на офіційному сайті Rockstar досі вказано лише PlayStation 5 та Xbox Series X|S, а дату виходу ПК-версії компанія не оголошувала. Будь-яка пропозиція завантажити GTA VI для Windows чи macOS зараз є шахрайством.

Тим, хто вже виконав таку команду, в Bitdefender радять вважати комп’ютер зараженим, навіть якщо гра так і не з’явилася, а вікно терміналу просто закрилося. Пристрій варто відключити від інтернету і провести повне сканування антивірусом. З іншого, чистого пристрою слід змінити важливі паролі, починаючи з пошти, а потім ігрових, платіжних та інших облікових записів, завершити всі активні сеанси й увімкнути двофакторну автентифікацію. Також варто перевірити історію покупок, дані для відновлення доступу і правила пересилання в пошті. Якщо людина лише переглянула сторінку і нічого не запускала, зараження не відбулося.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у мережі з’явився перший «іграбельний» ПК-порт GTA VI, заснований на злитій збірці для Xbox Series. Він працює лише приблизно у 25 fps, а Take-Two через скаргу DMCA видалила з GitHub 3007 репозиторіїв, пов’язаних з проєктом Leonida.