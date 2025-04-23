Ремастер TES IV: Oblivion злили на торренти в день релізу

22 квітня поточного року компанія Bethesda анонсувала і відразу ж випустила ремастер культової рольової гри The Elder Scrolls IV: Oblivion. Гра вийшла на консолях PlayStation 5 і Xbox Series S/X, а також на ПК у сервісі Steam.

Видавництво Microsoft не стало інтегрувати в проєкт будь-які кастомні системи захисту авторського права. У підсумку ПК-версія новинки була захищена від нелегального копіювання лише за допомогою внутрішньої DRM Steam.

Обхід останньої вже давно не становить жодних труднощів для членів спільноти «крякерів». Вони дуже швидко позбулися DRM і злили повний дистрибутив гри на сайти для любителів нелегального контенту.

Перша робоча «таблетка» з’явилася в мережі протягом півгодини після релізу гри. Її опублікували члени угруповання RUNE.