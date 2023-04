Epic Games Store безкоштовно та назавжди роздає дві дуже атмосферні ігри

Останнім часом Epic Games Store радує безкоштовними роздачами якісних ігор. Цього разу магазин пропонує забрати відразу 2, нехай і не «трипл ей», але дуже атмосферні проекти: адвенчуру Beyond Blue і пригодницький платформер Never Alone .

Разом з Beyond Blue і головною героїнею гри – вченою Мірай – ви поринете в незвідані глибини океану. Де під товщею води ховаються дивовижні краєвиди і, звичайно, таємниці, які розкриють.

А ось Never Alone перенесе гравця в зовсім інший біом – крижану тундру Аляски. Історія розгорнеться навколо інупіатської дівчинки на ім’я Нуна, чиє плем’я зіткнулося з вічною хуртовиною, викликаною злим духом, що прокинувся.

Обидві ігри будуть доступні в Epic Games Store протягом тижня – до 27 квітня 17:00 по Києву. Наступним у черзі на роздачу буде симулятор виживання у космосі Breathedge.