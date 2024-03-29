В Epic Games Store безкоштовно роздають гру Islets

Пригодницький платформер із приємним сеттінгом можна забрати до 4 квітня.

Цього тижня ігровий магазин Epic Games Store радує користувачів безкоштовною роздачею платформера Islets.

Просто зараз гру можна забрати у свою бібліотеку за цим посиланням. Безкоштовна роздача закінчується 4 квітня.

“Islets – напрочуд повноцінна метроідванія про важливість зв’язків із тими, хто нас оточує. У міру того як Айко об’єднує острови і заводить дружбу з чарівними персонажами, світ розширюється, і в кожній області відкриваються нові можливості для дослідження. Обшукайте кожен куточок, щоб зібрати всілякі поліпшення і пройти численні таємні випробування, приховані у світі!”, – йдеться в описі гри.

Варто зазначити, що в іншому ігровому магазині, Steam, Islets набрала доволі багато позитивних відгуків – понад 96% геймерів похвалили проєкт.

З 4 квітня в магазині Epic Games Store стартує більш масштабна роздача, в рамках якої користувачі іноземних акаунтів зможуть забрати The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition і Thief.