Binance заборонила росіянам поповнювати рахунки Steam, PlayStation та Xbox

Популярна криптобіржа Binance заборонила росіянам здійснювати P2P-операції з усіма іноземними валютами. Тепер при спробі конвертувати рублі в іншу валюту у користувачів з’являється така помилка:

«Виберіть місцеву валюту для P2P-торгівлі. Це необхідно відповідно до правил роботи Binance для країни, яку ви вказали під час верифікації».

Через це росіяни більше не можуть на криптобіржі купувати ліру — турецьку валюту, якою можна було поповнювати рахунки турецьких облікових записів Steam, PlayStation і Xbox. Такий спосіб поповнення рахунків з’явився 2022 року, коли закордонні видавці та компанії почали масово йти з Росії.

Представники Binance не коментують ситуації. Криптобіржа не дає зрозуміти, чи це тимчасові обмеження або його ввели для росіян на постійній основі.