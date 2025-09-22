Borderlands 4 на консолях: технічний кошмар від Digital Foundry

Експерти з Digital Foundry опублікували довгоочікуване відео з розбором технічного стану шутера Borderlands 4 на консолях. Йшлося про чотири приставки нового покоління: PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series S і Xbox Series X. І, на жаль, їхній вердикт звучить похмуро: наразі технічний стан гри на консолях можна сміливо назвати повним кошмаром.

Візуальне диво з дорогою ціною

Спочатку — про хороше. Borderlands 4, побудована на потужному рушії Unreal Engine 5, — картинка вражає. Технології глобального освітлення Lumen та високодеталізованого геометрії Nanite працюють на повну, забезпечуючи правдоподібне світло, деталізовані тіні на будь-яких дистанціях та неймовірну густину об’єктів. Вперше в серії гравці зможуть побачити повноцінну зміну дня та ночі, що робить світ Пандори та інших планет ще життєвішим. У цілому, візуальна складова — це великий крок уперед для франшизи.

Однак, разом із потужностями UE5 прийшли і серйозні технічні проблеми, які вже знайомі гравцям на ПК, а тепер у повному обсязі проявилися і на консолях.

Режим 60 fps: стабільність лише на півгодини

Головною проблемою став режим продуктивності, що обіцяє стабільні 60 кадрів на секунду. Спочатку гра йде ідеально плавно, але через 30-60 хвилин безперервного геймплею починається катастрофа. Частота кадрів поступово просідає: спочатку до 50 fps, а потім і до критичних 35-40 fps. У деяких особливо навантажених місіях на PlayStation 5 показники і взагалі падають до 30 fps, тоді як на Xbox Series X додаються ще й помітні розриви зображення.

Ця проблема має специфічний симптом: її можна тимчасово вирішити, вийшовши в головне меню гри та повернувшись назад. Це прямо вказує на можливий витік пам’яті (memory leak), коли гра поступово «засмічує» оперативну пам’ять консолі, що і призводить до катастрофічного падіння продуктивності з часом. Розробник, Gearbox Software, вже визнав проблему та пообіцяв випустити патч, але поки що необхідність регулярно перезавантажувати гру руйнує весь імерсивний досвід.

Єдиний стабільний, але неідеальний вихід

Альтернативою залишається режим якості з обмеженням у 30 кадрів на секунду. Цей режим працює значно стабільніше і, як бонус, пропонує покращену графіку: більш якісне освітлення, відбиття та загалом підвищені налаштування. Однак для динамічного шутера від першої особи, яким є Borderlands, 30 fps часто вважаються недостатніми для комфортної гри, особливо в інтенсивних сутичках.

Різниця між консолями

PlayStation 5 Pro: Має вищу роздільну здатність інтерфейсу та текстур, а також забезпечує трохи чіткішу картинку в бою. Але фундаментальну проблему з падінням продуктивності це не вирішує.

Має вищу роздільну здатність інтерфейсу та текстур, а також забезпечує трохи чіткішу картинку в бою. Але фундаментальну проблему з падінням продуктивності це не вирішує. Xbox Series S: Як і в багатьох інших проєктах, найслабша консоль покоління отримала найбільш урізану версію. Гра обмежена лише режимом якості з 30 fps і ще низькими налаштуваннями візуалізації.

Висновок: прекрасна гра, яку треба пофіксити

Підсумовуючи, вердикт Digital Foundry ясний: Borderlands 4 — це візуально вражаючий проєкт, здатний задати нову планку якості для серії. Однак наразі задоволення від ігрового процесу на консолях серйозно псується технічними недоліками. Експерти, як і мільйони фанатів, з нетерпінням чекають на патчі від Gearbox, які повинні виправити проблеми з продуктивністю та повернути гравцям можливість насолоджуватися хаотичним шутером без перешкод. Поки що рано рекомендувати гру для покупки власникам консолей.