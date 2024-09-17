29 мільярдів гривень: п’ять найдорожчих відеоігор за всю історію

Розробка відеоігор – процес, що з кожним роком вимагає все більших зусиль розробників, а також значних фінансових вливань. Воно й зрозуміло: ААА-проекти стають складнішими і масштабнішими, і на їхнє створення потрібні гроші. Подивилися, які з відеоігор, що вже вийшли, мають право називатися найдорожчими тайтлами в історії.

Call of Duty: Modern Warfare 2

Рік випуску: 2009

Передбачувані витрати на розробку: $40-50 мільйонів

Передбачувані витрати на маркетинг: $200 мільйонів

Modern Warfare 2 зразка 2009-го по праву можна назвати історично важливим шутером від першої особи, який закріпив успіх оригінального проекту (Modern Warfare) 2007 року. Гра, особливо для свого часу, відзначилася добре опрацьованими сюжетом і персонажами, прискореним геймплеєм (як у кампанії, так і в мультиплеєрі), а також непоганою, нехай навіть на той момент уже не такою захопливою, графікою.

При загальних витратах близько $250 мільйонів дохід від продажів у перший день у США і Великобританії склав $310 мільйонів. Після п’яти днів виручка становила близько $550 мільйонів (від глобальних продажів), а на 13 січня 2010 року перевалила за $1 мільярд.

У червні 2010 року фінансовий директор Activision повідомив, що всього було продано 20 мільйонів копій гри. У серпні 2011-го стверджувалося, що вдалося реалізувати 22 мільйони копій проєкту. У листопаді 2013 року відомий портал IGN оцінив продажі Modern Warfare II у 22,7 мільйона копій.

Cyberpunk 2077

Рік випуску: 2020

Передбачувані витрати на розробку: $277,6 мільйона

Передбачувані витрати на маркетинг: $163,6 мільйона

“Кіберпанк” від польської студії CD Project RED, схоже, обійшовся компанії приблизно в $441 мільйон загальних витрат. Щоправда, тут є нюанс: початкові значення (відповідно 174/142 млн доларів розроблення/маркетингу) стосуються білду гри, випущеного 2020-го і негативно сприйнятого геймерами.

“Глючна продуктивність і різні збої призвели до широкої критики з боку гравців, унаслідок чого вартість CD Project RED впала на мільярди доларів у наступні тижні. Порівняно з цим $316 мільйонів, витрачених на створення і маркетинг, здаються краплею в морі”, – пишуть у Gamerant.

Миритися з таким станом справ у компанії не мали наміру, витративши наступні три роки (аж до 2023-го) на випуск різноманітних патчів, що виправляють баги “Кіберпанку”, а також повноцінний сюжетний DLC під назвою Phantom Liberty. На це студія, ймовірно, витратила ще близько 103/21 млн доларів.

Чи окупилися старання? Питання скоріше відкрите: безпосередньо в CD Project RED про це не говорили. Принаймні, останнім часом. Утім, ще до [провального] релізу проєкту представники компанії згадували: “Тільки цифрові попередні замовлення окупили вартість виробництва, а також витрати на маркетинг гри у 2020 році”.

Monopoly Go!

Рік випуску: 2023

Передбачувані витрати на розробку: невідомо

Передбачувані витрати на маркетинг: $500 мільйонів

Так, на третій сходинці розташувалася мобільна настільна гра за знаменитою “Монополією”, розроблена і видана Scopely у співпраці з Hasbro для пристроїв на базі операційних систем Android і iOS. По суті кажучи, для смартфонів і планшетів.

Про ціну розробки в мережі достовірних даних знайти не вдалося, але кілька джерел стверджують: маркетингові витрати на просування на різних ринках становлять близько $500 мільйонів. Сума здається, м’яко кажучи, надмірною? Тільки якщо не згадувати про дохід, який уже встиг отримати проект.

Відомо, що до листопада 2023 року Monopoly Go принесла понад $1 мільярд, ставши найбільшим запуском гри для мобільних гаджетів в історії. Scopely додавала, що Monopoly Go приносить компанії понад $200 мільйонів щомісяця. До березня 2024-го гра принесла $2 мільярди доходу – лише за десять місяців після запуску і за три місяці після досягнення $1 мільярда.

Star Citizen

Рік випуску: невідомо

Передбачувані витрати на розробку: $514 мільйонів

Передбачувані витрати на маркетинг: $116 мільйонів

“Star Citizen – космосимулятор з видом від першої особи, в якому переплетені елементи ММО, фантастичного шутера та економічної стратегії”, – приблизно так гру, яка має право претендувати і на перший, а не на другий рядок списку, описують у мережі.

Головною особливістю виступає модульність: кожен блок містить певний вид геймплея. Усе стартує в “Ангарі”, де міститься космічний корабель гравця. FPS-модуль дає битися на планетах і космічних станціях. ММО-складова пропонує досліджувати галактику з безліччю інших гравців.

Звучить цікаво? Насправді масштабна гра від Cloud Imperium Games розробляється вже майже півтора десятка років, до того ж у проекту досі немає офіційної дати релізу. Але це, як не парадоксально, не заважає Star Citizen залучати фінансування. Загальна сума зібраних коштів піднялася до $630 мільйонів. За іншими даними, краудфандинг Star Citizen і зовсім перевищив $700 мільйонів.

Розробники Cloud Imperium Games на початку 2024 року говорили, що після виходу білда Alpha 4.0 наступним завданням виявиться повноцінний глобальний запуск. Але наразі невідомо, скільки ще доведеться чекати.

Genshin Impact

Рік випуску: 2020

Загальні передбачувані витрати: понад $700 мільйонів

З Genshin Impact – іменитою action-adventure з відкритим світом і елементами RPG, розробленою miHoYo Limited, – ситуація неоднозначна. З одного боку, кілька років тому говорилося: китайська студія спочатку витратила на розробку і маркетинг близько $100 мільйонів. Сума, звісно, відчутна, але не настільки порівняно з іншими іграми в цьому матеріалі.

Але з іншого – за неперевіреною інформацією (розробники тримають мовчання), за чотири роки з моменту початкового релізу на Genshin Impact могло піти понад $700 мільйонів. Щоправда, розбивки за бюджетуванням (розробка/просування) не наводиться. Саме тому Star Citizen, про яку йшлося вище, в теорії також може претендувати на лідерство.

Утім, одного в Genshin не відняти: заробляють на цьому проєкті багато – за цим параметром конкурентів, ймовірно, грі зустріти складно. Відомо, що за два тижні після релізу на мобільних платформах (хоча гра доступна не тільки там) проєкт зібрав $390 мільйонів, а до кінця березня 2021 року – $1 мільярд. До жовтня сума збільшилася до $2 мільярдів, а до грудня – $3 мільярди. За вже далеко не свіжими даними (на березень 2022-го), Genshin подолав планку в $4,267 мільярда прибутку.

“Комерційний успіх гри часто приписують її візуальному оформленню та використанню культурних відсилань, важливих для ринку Китаю”, – зазначають у мережі.