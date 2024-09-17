Як налаштувати смартфон для пенсіонера: 5 порад

Поговоримо навіть не про комфорт, а про безпеку. Чи впевнені ви, що ваші мами й тата, бабусі й дідусі зможуть відновити всю інформацію, якщо втратять смартфон? Низка нескладних налаштувань помітно збільшить шанси на успіх.

На жаль, людям старшого віку іноді складно розібратися в сучасних технологіях. Навіть якщо пояснювати їм усе максимально докладно під запис у блокнот, це не завжди дає потрібний ефект. Тому радимо взяти ініціативу (а заразом і смартфон) у свої руки, і провести низку нескладних налаштувань, щоб убезпечити маму чи тата, бабусю чи дідуся від ризику втрати даних і самого гаджета.

Поміняйте пароль від облікового запису Google

Упевнені, власник смартфона цього давно не робив. Ба більше, наші батьки не завжди пам’ятають пароль від облікового запису, оскільки рідко його використовують. Краще встановити новий пароль: традиційним способом або через функцію “Забув пароль”.

Увійдіть у розділ з акаунтом Google (можна написати “Google” у рядку пошуку налаштувань).

Перегорніть меню до розділу “Безпека”.

Знайдіть рядок “Пароль”. Щоб встановити новий, потрібно буде ввести старий.

Не забудьте записати пароль від облікового запису власнику і собі (про всяк випадок). Він знадобиться в тому числі для пошуку смартфона, але про це пізніше.

Увімкніть функцію “Знайти пристрій”

Якщо смартфон з Android вкрали, або його просто загубили у власній квартирі, сервіс “Знайти пристрій” допоможе зрозуміти, де насправді зараз гаджет. Як це працює – читайте в іншій нашій статті. Сервіс використовує обліковий запис Google, але може бути відключений на пристрої. Перевіряємо це.

Зайдіть у налаштування і введіть у рядку пошуку “Знайти пристрій”.

Перевірте, щоб перемикач був увімкнений. Якщо вимкнений – увімкніть.

Тепер у разі втрати або крадіжки смартфона ви можете увійти в обліковий запис Google вашого родича і побачити місце розташування девайса. Не вимикайте на ньому визначення місця розташування і передачу мобільних даних.

Встановіть синхронізацію контактів з Google

Нагадаємо, контакти можна зберігати також у пристрої або на SIM-карті. Два останні варіанти погані тим, що при втраті смартфона губляться і всі дані. Радимо встановити автоматичне збереження контактів одразу в обліковий запис Google.

Зайдіть у “Контакти” і виберіть “Створити новий контакт”.

Система запропонує вам вибрати варіант за замовчуванням. Виберіть той, що пов’язаний з обліковим записом Google.

Тепер з будь-якого смартфона (зокрема нового) можна буде відновити весь список контактів.

Налаштування синхронізації WhatsApp

Якщо “Телеграм” або месенджери соціальних мереж підтягують інформацію з серверів, листування WhatsApp можна відновити тільки з резервної копії. Яку, звісно, потрібно робити періодично. Зробити це можна так.

Зайдіть у налаштування WhatsApp.

Догорніть до рядка “Чати”, далі “Резервна копія чатів”.

Тут можна налаштувати створення копій: наприклад, раз на тиждень. Або хоча б просто зробити актуальну вручну.

Маючи резервні копії, завжди можна відновити листування на іншому мобільному гаджеті.

Налаштуйте екстрені сповіщення

ОС Android дає змогу виконувати екстрені виклики, причому це можуть бути як стандартні номери 911 або 112, так і користувацький номер. Для виклику потрібно буде п’ять разів натиснути кнопку ввімкнення. Це зробити набагато простіше, ніж шукати контакт в адресній книзі. Тим паче, що люди у віці, як правило, мають проблеми із зором і погано зчитують текст без окулярів.

Ось що потрібно зробити, щоб ваш родич міг швидко набрати ваш номер у критичній ситуації.

У налаштуваннях вбийте в рядок пошуку “Екстрені виклики”

Додайте свій номер у базу номерів для такого виклику.

Виберіть один із варіантів із перемикачами: у першому випадку потрібно буде підтвердити набір екстреного номера, у другому він набиратиметься автоматично.

Головне – поясніть родичу, що натискати на кнопку потрібно досить швидко, не роблячи пауз.