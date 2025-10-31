“Гроші згорять”: українцям нагадали про важливе правило використання виплат

Державна програма підтримки молоді “єКнига” продовжує діяти, надаючи 908 гривень на придбання книжок, проте українцям наголошують на важливому правилі: кошти потрібно встигнути витратити протягом трьох місяців з дня нарахування. Інакше невикористана сума, навіть якщо це невеликий залишок, буде автоматично повернута державі, а спеціальний рахунок закриють.

Програма “єКнига” призначена для громадян, які стали повнолітніми у 2024, 2025 роках, або досягнуть 18-річчя найближчим часом. Її головна мета — популяризація читання серед молоді та підтримка українських видавництв. За отримані кошти можна придбати будь-які книжки українською мовою — паперові, електронні чи аудіо — як в інтернет-магазинах, так і у звичайних книгарнях.

Програма вже довела свою популярність. За три квартали 2025 року нею скористалися понад 200 000 18-річних українців, на що держава виділила понад 181 мільйон гривень. Цікаво, що більшість заявок надійшла від дівчат — 65% проти 35% хлопців. Понад 60% покупок здійснюється саме в інтернет-магазинах.

Важливо зазначити, що витратити кошти можна лише за призначенням — зняти їх готівкою або придбати інші товари неможливо. При цьому не обов’язково купувати видання лише для себе, це може бути подарунок для друзів чи рідних. Головне — вкластися у тримісячний термін, щоб не втратити державну допомогу.