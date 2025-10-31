Зелена людина з Китаю: Хлопець зеленів з кожним днем через їжу

Лікарі були в глухому куті. Молодий хлопець на очах змінював колір, перетворюючись на персонажа коміксів. Аналізи не показували нічого очевидного, версії одна божевільніша за іншу відкидалися.

У 2013 році звичайний китайський хлопець 24 років на ім’я Хе Юн одного ранку підійшов до дзеркала і побачив там «Халка». Ну, майже. Його шкіра і навіть білки очей набули виразного, моторошного зеленуватого відтінку.

Історія цього китайця облетіла всі світові ЗМІ, породивши купу домислів. Отруєння? Якась моторошна, невідома науці хвороба? Може, мутація? Але розгадка виявилася простішою. Так що ж з ним сталося?

Так що ж сталося?

Перш ніж перетворитися на «зеленого чоловічка», Хе Юн близько двох місяців мучився від сильних болів у животі. Як це часто буває у молодих людей, він відмахувався від симптомів, списуючи все на втому або нетравлення. Але коли власне відображення в дзеркалі почало нагадувати персонажа коміксів, стало ясно, що пора до лікарів.

Місцеві лікарі в його рідній провінції Чжецзян розводили руками. Аналізи, огляди, які вони проводили, не давали відповіді. Лише коли зневірений хлопець дістався до великої лікарні в провінції Гуйчжоу, лікарі, зібравши консиліум, почали копати глибше. Вони розпитали його про все: де був, що робив, і, найголовніше, нарешті, поцікавилися, чим він харчується. І тут-то і спливла одна деталь. Хе Юн був великим любителем смажених річкових равликів і їв їх майже кожен день.

Ця зачіпка і стала ключем до розгадки. Лікарі запідозрили недобре і провели цілеспрямовані аналізи. Вердикт: паразитарна інфекція. Печінка пацієнта була буквально забита крихітними черв’яками.

Як равлики заражають людей

Паразити, що оселилися в печінці Хе Юна, виявилися Clonorchis sinensis, або китайська двоустка. Це один з видів печінкових сисунів – плоских черв’яків, які, як зрозуміло з назви, воліють селитися в печінці і жовчних протоках ссавців, включаючи людину.

Все починається з яєць паразита, які потрапляють в прісну водойму з фекаліями вже зараженої людини або тварини.

У воді ці яйця з’їдаються равликами – вони стають першими проміжними носіями. У тілі равликів з яєць вилуплюються личинки, які ростуть і переходять у наступну стадію розвитку – церкарій.

Дорослі личинки-церкарії залишають равлика і вільно плавають у воді, шукаючи свою наступну жертву. Їхня мета – прісноводна риба (найчастіше сімейства коропових) або інші водні мешканці, на зразок раків. Личинки проникають в м’язи і підшкірну клітковину риби і там «консервуються», перетворюючись на метацеркарій. У такому вигляді вони можуть чекати свого часу дуже довго.

Ну і нарешті на вершині цієї харчової піраміди опиняється людина. З’їдаючи сиру, в’ялену, слабосолону або погано термічно оброблену рибу або, як у випадку з Хе Юном, равликів, люди проковтують паразитів.

У кишечнику оболонка личинки розчиняється, і молодий паразит відправляється в печінку, де і буде жити, харчуватися і розмножуватися, часом десятиліттями! Равлик і риба служать для черв’яків лише транспортом і тимчасовим інкубатором на шляху до головної мети.

Чому ж китаєць позеленів?

Наша печінка — це не просто фільтр, це найскладніша хімічна фабрика. Одна з її найважливіших функцій — вироблення жовчі. Жовч допомагає перетравлювати жири, а один з її головних компонентів — це пігмент білірубін. Він утворюється при розпаді старих еритроцитів (червоних кров’яних тілець) і гемоглобіну. Проходячи через кишечник, білірубін забарвлює продукти життєдіяльності в характерний коричневий колір.

А тепер уявіть, що в тоненьких жовчних протоках, по яких жовч відтікає з печінки, оселилася ціла колонія дорослих сисунів. Вони буквально створюють пробку. Довжиною вони можуть досягати 1-2 сантиметрів.

Печінка, як їй і належить, продовжує справно виробляти жовч, а відходити їй нікуди. Що відбувається далі? Жовчні пігменти, в першу чергу білірубін, починають всмоктуватися назад в кров. А кров, як відомо, розносить речовини по всьому організму. В результаті білірубін накопичується в шкірі, слизових оболонках і білках очей, забарвлюючи їх в жовто-зелений колір.

Так що зелений відтінок шкіри Хе Юна – це не що інше, як яскравий симптом важкого ураження печінки, викликаного механічною закупоркою жовчних шляхів. Його організм був отруєний продуктами власного обміну речовин, від яких печінка в нормальному стані його позбавляє.

Чим все закінчилося

На щастя, для китайця Хе Юна історія закінчилася добре. Лікарі в лікарні Гуйчжоу змогли поставити правильний діагноз і призначили правильне лікування. Протигельмінтні препарати знищили паразитів, відтік жовчі відновився, і Хе Юн поступово повернув собі нормальний колір обличчя. Його виписали додому з однією, але дуже важливою рекомендацією, яку, по-хорошому, потрібно вішати на кожному холодильнику: ретельно готуйте їжу.

Будь-яка, абсолютно будь-яка прісноводна риба і молюски потенційно можуть бути заражені. Жоден маринад, соління або в’ялення не дають стовідсоткової гарантії знищення паразитів. Тільки висока температура. Тому ретельно мийте руки, овочі та фрукти. Добре просмажуйте м’ясо і рибу.

А ви б ризикнули спробувати екзотичне блюдо з равликів або сирої риби після такої історії?