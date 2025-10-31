Статті

Зелена людина з Китаю: Хлопець зеленів з кожним днем через їжу

Томенко Павло31.10.2025
Зелена людина з китаю

Лікарі були в глухому куті. Молодий хлопець на очах змінював колір, перетворюючись на персонажа коміксів. Аналізи не показували нічого очевидного, версії одна божевільніша за іншу відкидалися.

У 2013 році звичайний китайський хлопець 24 років на ім’я Хе Юн одного ранку підійшов до дзеркала і побачив там «Халка». Ну, майже. Його шкіра і навіть білки очей набули виразного, моторошного зеленуватого відтінку.

В тему

Історія цього китайця облетіла всі світові ЗМІ, породивши купу домислів. Отруєння? Якась моторошна, невідома науці хвороба? Може, мутація? Але розгадка виявилася простішою. Так що ж з ним сталося?

Так що ж сталося?

Перш ніж перетворитися на «зеленого чоловічка», Хе Юн близько двох місяців мучився від сильних болів у животі. Як це часто буває у молодих людей, він відмахувався від симптомів, списуючи все на втому або нетравлення. Але коли власне відображення в дзеркалі почало нагадувати персонажа коміксів, стало ясно, що пора до лікарів.

Місцеві лікарі в його рідній провінції Чжецзян розводили руками. Аналізи, огляди, які вони проводили, не давали відповіді. Лише коли зневірений хлопець дістався до великої лікарні в провінції Гуйчжоу, лікарі, зібравши консиліум, почали копати глибше. Вони розпитали його про все: де був, що робив, і, найголовніше, нарешті, поцікавилися, чим він харчується. І тут-то і спливла одна деталь. Хе Юн був великим любителем смажених річкових равликів і їв їх майже кожен день.

Ця зачіпка і стала ключем до розгадки. Лікарі запідозрили недобре і провели цілеспрямовані аналізи. Вердикт: паразитарна інфекція. Печінка пацієнта була буквально забита крихітними черв’яками.

Як равлики заражають людей

Паразити, що оселилися в печінці Хе Юна, виявилися Clonorchis sinensis, або китайська двоустка. Це один з видів печінкових сисунів – плоских черв’яків, які, як зрозуміло з назви, воліють селитися в печінці і жовчних протоках ссавців, включаючи людину.

Все починається з яєць паразита, які потрапляють в прісну водойму з фекаліями вже зараженої людини або тварини.

У воді ці яйця з’їдаються равликами – вони стають першими проміжними носіями. У тілі равликів з яєць вилуплюються личинки, які ростуть і переходять у наступну стадію розвитку – церкарій.

Дорослі личинки-церкарії залишають равлика і вільно плавають у воді, шукаючи свою наступну жертву. Їхня мета – прісноводна риба (найчастіше сімейства коропових) або інші водні мешканці, на зразок раків. Личинки проникають в м’язи і підшкірну клітковину риби і там «консервуються», перетворюючись на метацеркарій. У такому вигляді вони можуть чекати свого часу дуже довго.

Ну і нарешті на вершині цієї харчової піраміди опиняється людина. З’їдаючи сиру, в’ялену, слабосолону або погано термічно оброблену рибу або, як у випадку з Хе Юном, равликів, люди проковтують паразитів.

У кишечнику оболонка личинки розчиняється, і молодий паразит відправляється в печінку, де і буде жити, харчуватися і розмножуватися, часом десятиліттями! Равлик і риба служать для черв’яків лише транспортом і тимчасовим інкубатором на шляху до головної мети.

Чому ж китаєць позеленів?

Наша печінка — це не просто фільтр, це найскладніша хімічна фабрика. Одна з її найважливіших функцій — вироблення жовчі. Жовч допомагає перетравлювати жири, а один з її головних компонентів — це пігмент білірубін. Він утворюється при розпаді старих еритроцитів (червоних кров’яних тілець) і гемоглобіну. Проходячи через кишечник, білірубін забарвлює продукти життєдіяльності в характерний коричневий колір.

А тепер уявіть, що в тоненьких жовчних протоках, по яких жовч відтікає з печінки, оселилася ціла колонія дорослих сисунів. Вони буквально створюють пробку. Довжиною вони можуть досягати 1-2 сантиметрів.

Печінка, як їй і належить, продовжує справно виробляти жовч, а відходити їй нікуди. Що відбувається далі? Жовчні пігменти, в першу чергу білірубін, починають всмоктуватися назад в кров. А кров, як відомо, розносить речовини по всьому організму. В результаті білірубін накопичується в шкірі, слизових оболонках і білках очей, забарвлюючи їх в жовто-зелений колір.

Так що зелений відтінок шкіри Хе Юна – це не що інше, як яскравий симптом важкого ураження печінки, викликаного механічною закупоркою жовчних шляхів. Його організм був отруєний продуктами власного обміну речовин, від яких печінка в нормальному стані його позбавляє.

Чим все закінчилося

На щастя, для китайця Хе Юна історія закінчилася добре. Лікарі в лікарні Гуйчжоу змогли поставити правильний діагноз і призначили правильне лікування. Протигельмінтні препарати знищили паразитів, відтік жовчі відновився, і Хе Юн поступово повернув собі нормальний колір обличчя. Його виписали додому з однією, але дуже важливою рекомендацією, яку, по-хорошому, потрібно вішати на кожному холодильнику: ретельно готуйте їжу.

Будь-яка, абсолютно будь-яка прісноводна риба і молюски потенційно можуть бути заражені. Жоден маринад, соління або в’ялення не дають стовідсоткової гарантії знищення паразитів. Тільки висока температура. Тому ретельно мийте руки, овочі та фрукти. Добре просмажуйте м’ясо і рибу.

А ви б ризикнули спробувати екзотичне блюдо з равликів або сирої риби після такої історії?

Читай нас в Telegram без реклами!


Томенко Павло31.10.2025
Back to top button