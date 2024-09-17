У Польщі знайшли поховання “вампірів”

Археологи виявили “вампірське” поховання в садах Палацу уніатських єпископів, розташованого на горі Хелмській у Польщі, повідомляє Heritage. Це були останки скелетів двох дітей.

Палац входить до соборного комплексу базиліки Різдва Пресвятої Діви Марії, що були побудовані на початку XVIII століття на місці колишньої православної церкви і базиліанського монастиря.

Одне з дитячих поховань було описано як “вампірське” через характерне поводження з ним. Череп був покладений обличчям донизу, а на тіло було покладено важке каміння.

Ймовірно, цих заходів вживали, щоб запобігти воскресінню небіжчика у вигляді ревенанта – так у фольклорі різних європейських країн називають ожилих мерців. Вважалося, що ревенантами ставали самогубці, відьми, люди, одержимі злими духами, або жертви нападу вампірів.

Два стовпи, ймовірно, слугували могильними маркерами, щоб церковні служителі наглядали за небіжчиком і відстежували будь-які ознаки “оживлення”.

Обидва поховання датуються XIII століттям нашої ери, періодом раннього Середньовіччя. У жодному з них не було похоронного інвентарю. На місці було виявлено тільки фрагменти кераміки, які використовувалися для датування могил.

Подібні поховання “вампірів” є на кладовищах по всій Польщі. Наприклад, у Пені знаходили поховання жінки, яка похована з навісним замком на пальці ноги. До її горла також було притиснуто косу.