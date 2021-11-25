Науковці розповіли, що знаходиться за межами нашого Всесвіту

Багато хто чув, що діаметр видимого Всесвіту становить 93 млрд. світлових років і бачили картинки, що зображують наш Всесвіт так, як на зображенні внизу. При цьому у більшості виникає запитання, а що ж далі, за межами цієї сфери? Давайте розберемося у цьому питанні разом.





Єдиної точки зору, чи є Всесвіт дійсно нескінченним або він кінцевий у просторі та об’ємі, не існує. Однак ми можемо розглянути найбільш правдоподібні теорії про це.

Чи має Всесвіт кордони?

Незважаючи на безліч досліджень, вчені досі не цілком впевнені, чи нескінченний наш Всесвіт або просто він дуже великий. Щоб визначитися між цими двома варіантами, астрономи дивляться на кривизну простору-часу на масштабах усього Всесвіту. На настільки великих масштабах вона говорить про саму форму нашого Всесвіту, і якщо вона геометрично абсолютно плоска, то вона може бути по-справжньому нескінченною.

Поточні спостереження та вимірювання кривизни Всесвіту показують, що він на 99,99% плоский. Можна подумати, що це означає, що Всесвіт нескінченний, але все не так просто. Навіть у разі плоского Всесвіту космос необов’язково має бути нескінченно великий. Якщо, наприклад, взяти поверхню циліндра, вона є геометрично плоскою, адже паралельні лінії на її поверхні не перетинаються, але при цьому циліндр має кінцевий розмір. Також може бути і з Всесвітом, тобто він може бути плоским, але одночасно замкнутим у самого себе і мати обмежений об’єм.

А якщо кордон є, то що за ним?

Якщо ці межі існують і Всесвіт має обмежений обсяг, то точного розуміння, що за ними, у нас немає, і, швидше за все, ніколи не буде. Але існує ціла низка теорій, які пояснюють, що знаходиться за межами нашого Всесвіту.

Згідно з однією з них, за межами нашого Всесвіту може існувати так званий “супер” Всесвіт. Тобто такий простір поза нашим Всесвітом, який простягається нескінченно і в якому наш Всесвіт може розширюватися вічно. А на відстані сотень мільярдів світлових років від нас можуть бути інші всесвіти, схожі на наш. На цьому моменті постає питання: чому ж ми тоді їх не бачимо?

Джерело: https://www.bbc.com

Найбільш вірогідним поясненням цього є те, що ці всесвіти знаходяться настільки далеко, що до того часу, коли їхнє світло досягне Землі, він може втратити стільки енергії, що ми фізично не зможемо його помітити, або взагалі наш Всесвіт може загинути, якщо він не вічний, на той час, коли це світло досягне нас.

Згідно з іншою теорією: за межами нашого Всесвіту, що розширюється, існує інший просторово-часовий всесвіт, з великою кількістю вимірювань, в якій наш Всесвіт розширюється. Оскільки цей всесвіт має вищий вимір, то ми не можемо його побачити, виявити чи осягнути.

Одним словом, існує багато схожих теорій про те, що ж може бути за межами нашого Всесвіту, якщо ці межі є, і всі вони зводяться до того, що за межами або інший, великий всесвіт, або там абсолютне ніщо, яке і описати неможливо адже там відсутній сам простір.

Видимий край Всесвіту?

На цьому фото можна побачити галактику, виявлену, як то кажуть: на краю Всесвіту. Але на якому краю? На видимому краю Всесвіту.

Галактика на краю Всесвіту.

Край видимого Всесвіту – це сфера з центром у місці знаходження спостерігача (в даному випадку на Землі). Радіус цієї сфери можна визначити за часом, за який світло могло дійти до нас від часу Великого Вибуху. Загалом відстань від Землі до краю видимого Всесвіту повинна становити близько 13,7 мільярдів світлових років, але оскільки за час польоту фотонів до нас Всесвіт продовжував розширюватися, то відстань становить близько 46-47 мільярдів світлових років.

І кожне місце у Всесвіті має свій видимий сферичний край Всесвіту, досяжний для спостереження. Також ми не можемо побачити, що знаходиться за цим краєм, але згідно з космологічними принципами, там має бути такий самий простір, як наш, такі ж зірки і галактики, як ті, що оточують нас.