Коли одружуватися і виходити заміж? Вчені визначили ідеальний вік для шлюбу

У більшості цивілізованих країн одружитися можна з 16-18 років. А ось верхньої планки немає – кожна повнолітня людина сама вирішує, коли ставити штамп у паспорті. На тему того, «коли вже пора» – ведуться холівари: бабусі і дідусі вважають, що треба вже давно, батьки теж зазвичай підганяють, коли чаду злегка за 20, але в кінцевому рахунку вибір зводиться до особистої думки молодих людей.





Але тепер в нескінченних суперечках з’явився по-науковому точний аргумент. Він докладно розписаний в книзі «Алгоритми для життя: комп’ютерна наука людських рішень».

Її написали американські журналіст Брайан Крістіан і професор психології і когнітивних наук, а також директор Інституту наук про мозок Том Гріффітс. Незважаючи на нудні слова «алгоритми» і «комп’ютерна наука», в книзі цікавою мовою розповідають про те, як приймати правильні життєві рішення, грунтуючись на різних принципах математики.

У цій книзі згадується « правило 37% ». У ньому йдеться: якщо вам треба зробити вибір з великої кількості варіантів – робіть його, коли оціните 37% з них. На думку авторів, цього досвіду вже вистачить, щоб прийняти зважене і правильне рішення, не витрачаючи даремно час на перебір решти можливостей.

Розповідаємо на прикладі, яким найчастіше пояснюють це правило.

Вам потрібно найняти на роботу секретаря, і на цю вакансію є кілька кандидатів. З кожним можна поспілкуватися 1 раз, і відразу після співбесіди приймати рішення: брати чи ні. Повернутися до кандидата, якщо відмовили – не можна. За цим правилом – вам потрібно оцінити 37% претендентів, нікого з них не прийнявши. А з наступних 63% брати першого ж, хто виявиться кращим за попередні. Звичайно, це не дає гарантії – можливо, що перший кандидат виявиться найкращим, і він буде упущений. Але саме «правило 37%» забезпечує найвищий шанс на те, що ви не помилитеся. Чому так – пояснюється вже сухими математичними формулами.

А тепер повертаємося до віку одруження. Якщо взяти діапазон від 18 до 40 років – тобто період, коли люди найактивніше влаштовують особисте життя – то укладати шлюб треба в 26 років . Раніше – не буде достатнього досвіду, щоб розуміти, що тобі потрібно, і здатності оцінити людину. Пізніше – всіх кращих вже можуть розхапати.

Що цікаво, реальна статистика дійсно підтверджує цей математичний алгоритм. Найблагополучнішими в Європі виявляються шлюби, які оформили в ~ 26 років. У США вчені вважають найкращим віком для одруження проміжок 28-32 років. А так як на пошук партнера зазвичай йде чимало часу, американці вирішують стати розсудливим приблизно в ті ж 26 років. Однак сильно затягувати зі створенням сім’ї не варто: після 32-х шанс на неблагополучний шлюб щороку збільшується на 5%.