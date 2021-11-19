Стало відомо, навіщо у Швейцарії гори вкривають ковдрами

На горах Швейцарії можна побачити незвичайне явище. Деякі їх частини покриті не лише снігом, а й білими флісовими ковдрами. Причому площа прихованих схилів не менша 100 тисяч м2. Покрити таку площу — справа трудомістка. На це потрібно близько 6 тижнів, але для швейцарців це важливо.





То навіщо ж у Швейцарії гори вкривають флісовими ковдрами?

Глобальне потепління

Глобальне потепління впливає на багато льодовиків, не оминуло воно й Альпи. Через підвищення середньої температури повітря гора Тітліс з кожним роком втрачає все більше снігу, адже колись він не танув на ній навіть у найспекотніші дні літа. За оцінкою вчених, якщо парниковий ефект на Землі зростатиме і надалі, то сніговий покрив зникне з гір у найближчі 50 років. Поки що у Швейцарії існує близько1500 льодовиків, але 90% з них, напевно, розтануть уже в цьому столітті.

Чим загрожує танення льодів?

Гора Тітліс є однією з головних визначних пам’яток Швейцарії. На ній розташований найвищий підвісний міст у Європі та популярні гірськолижні курорти. На рік вона приносить до 5,65 мільярдів доларів, що значно поповнює бюджет країни. Тому, крім проблем з екологією, Швейцарію можуть чекати і фінансові втрати.

Навіщо потрібні ковдри?

Уряд Швейцарії вже визнав, що пізно схаменувся. Рятувати снігові покриви треба було починати кілька років тому. Зараз вчені активно намагаються виправити ситуацію, що склалася, і сповільнити танення льодовиків. Для цього вони вигадали на літній час покривати найвразливіші ділянки гори білими флісовими ковдрами.

Так укривають льодовики та гори

Тканина відбиває гарячі сонячні промені та ізолює сніговий покрив. Через це сніг тане набагато повільніше. Звичайно, неможливо вкрити таким чином всю кригу, але цей спосіб дає свої результати. Надалі, можливо, вчені вигадають щось краще, а поки що це єдиний варіант захистити льодовики.