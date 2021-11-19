Чому Нову Зеландію вважають найбезпечнішим місцем на Землі

Останніми роками бізнесмени високого рівня почали активно купувати нерухомість у Новій Зеландії. Особливо часто вони почали це робити з початком пандемії . Мільйонери впевнені, що ця країна є ідеальним місцем для того, щоб перечекати будь-яку катастрофу. А ще що на острові вони будуть у повній безпеці. Вчені погоджуються з бізнесменами, в одній із великих наукових праць, вони заявили, що в Новій Зеландії можна спокійно пережити крах цивілізації.





То чому цей острів вважають найбезпечнішим місцем на Землі?

Повна безпека

Нова Зеландія вважається однією з самих миролюбних країн Землі. У ній низький рівень злочинності, поважаються права людини і практично немає насильства. Тому на острові можна почуватися у повній безпеці. Також на території держави відсутні небезпечні для людини тварини . Найстрашніший звір – мошка, але і вона в основному викликає лише свербіж на шкірі.

Ще в Новій Зеландії хороший клімат, який в умовах глобального потепління не повинен сильно змінитися. Там майже не буває природних катаклізмів. А якщо всі льодовики одного разу розтануть, острів не повинен піти під воду.

В умовах апокаліпсису

Якщо відбудеться крах цивілізації, життя в Новій Зеландії може продовжитись майже без змін. На острові триває активне освоєння геотермальної енергії, а значить, не буде проблем із електрикою. Також на ньому добре розвинена сільськогосподарська сфера, тож з їжею теж усе буде гаразд. Та й густота населення невисока — місця вистачить на довгі роки.

Відстань від материків

Великий плюс для Нової Зеландії – її віддаленість від материків. У випадку, наприклад, вірусної епідемії вона просто не зможе дійти до острова, якщо, звичайно, не висадиться на нього хворий. Але й із цим не повинно виникнути проблем. Нова Зеландія має можливість захистити свій острів. А якщо люди з інших точок світу вирішать мігрувати на острів, новозеландці зможуть дати їм відсіч. Хоча дістатися країни і так не надто просто.