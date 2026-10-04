Пентагон профінансує систему для передавання сонячної енергії з орбіти

Маяк має підказувати супутнику, куди спрямувати енергетичний промінь. Його встановлюватимуть поруч із наземними сонячними панелями, які прийматимуть світло з орбіти та перетворюватимуть його на електрику. Контракт охоплює проєктування, виготовлення й випробування пристрою, повідомила Overview Energy.

Передавання починатиметься лише після перевірки справжності сигналу маяка та точного наведення на приймач. За задумом розробників, це має захистити систему від підміни сигналу: сторонній передавач не повинен змусити супутник перенаправити енергію на інший об’єкт. Обладнання перевірятимуть на військових базах, залучаючи майбутніх користувачів до випробувань.

Сонячні панелі зможуть працювати вночі

Overview пропонує розмістити енергетичні супутники на геосинхронній орбіті. Вони збиратимуть сонячну енергію й передаватимуть її на Землю широким променем ближнього інфрачервоного світла. Приймачами слугуватимуть уже наявні сонячні електростанції. Так вони зможуть виробляти електрику й після заходу сонця.

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Утім, хмарність залишається перешкодою. Як пояснює компанія, обраний діапазон світла добре проходить крізь атмосферу, але не крізь хмари. Тож повністю незалежним від погоди таке джерело енергії не буде.

Для військових головний інтерес — постачання електрики на віддалені бази. Зараз їхня робота часто залежить від пального для генераторів, яке доводиться доставляти дорогими й уразливими маршрутами. Енергія з орбіти могла б скоротити кількість таких перевезень. У межах попереднього контракту з Повітряними силами США компанія вже вивчає застосування технології на Алясці та Гуамі.

Overview раніше продемонструвала передавання енергії з літака на наземні панелі, перевіривши наведення та стеження за приймачем. Наступний крок — випробування з космосу у 2028 році, де використають новий маяк. Розгортання супутників на геосинхронній орбіті компанія планує розпочати у 2030-му.