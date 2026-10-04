Пентагон профинансирует систему передачи солнечной энергии с орбиты

Маяк должен указывать спутнику, куда направить энергетический луч. Его будут устанавливать рядом с наземными солнечными панелями, которые будут принимать свет с орбиты и преобразовывать его в электричество. Контракт охватывает проектирование, изготовление и испытания устройства, сообщила компания Overview Energy.

Передача начнётся только после проверки подлинности сигнала маяка и точного наведения на приёмник. По замыслу разработчиков, это должно защитить систему от подмены сигнала: посторонний передатчик не должен заставить спутник перенаправить энергию на другой объект. Оборудование будут тестировать на военных базах, привлекая будущих пользователей к испытаниям.

Солнечные панели смогут работать ночью

Overview предлагает разместить энергетические спутники на геосинхронной орбите. Они будут собирать солнечную энергию и передавать её на Землю широким лучом ближнего инфракрасного света. В качестве приемников будут выступать уже существующие солнечные электростанции. Таким образом, они смогут вырабатывать электроэнергию и после захода солнца.

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Впрочем, облачность по-прежнему остается препятствием. Как поясняет компания, выбранный диапазон света хорошо проникает через атмосферу, но не через облака. Поэтому такой источник энергии не будет полностью независимым от погодных условий.

Для военных главный интерес представляет подача электроэнергии на удаленные базы. В настоящее время их работа часто зависит от топлива для генераторов, которое приходится доставлять по дорогостоящим и уязвимым маршрутам. Энергия с орбиты могла бы сократить количество таких перевозок. В рамках предыдущего контракта с Военно-воздушными силами США компания уже изучает возможности применения этой технологии на Аляске и Гуаме.

Компания Overview ранее продемонстрировала передачу энергии с самолета на наземные панели, проверив наведение и слежение за приемником. Следующий шаг — испытания из космоса в 2028 году, где будет использоваться новый маяк. Развертывание спутников на геосинхронной орбите компания планирует начать в 2030 году.