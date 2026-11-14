В Китае создали электрическую расчёску для восстановления волос: результаты испытаний

Китайские учёные из Пекинского университета авиации и космонавтики (Beihang University) разработали необычное устройство для борьбы с выпадением волос. Экспериментальная расческа под названием Detangle использует электрические импульсы для стимуляции волосяных фолликулов и доставки лечебных веществ непосредственно в кожу.

Первые испытания на лабораторных мышах показали многообещающие результаты, превзошедшие эффективность традиционных препаратов. Исследование было опубликовано 3 ноября 2026 года в научном журнале Nature Communications.

Как работает электрическая расческа Detangle

Новинка предназначена для борьбы с андрогенной алопецией — одной из самых распространенных форм облысения, связанной с генетической предрасположенностью и воздействием гормонов. Устройство внешне напоминает обычную расчёску, однако его зубцы оснащены специальными электродами и модулями для введения лечебных веществ. При контакте с кожей они создают электрическое поле, которое помогает активным компонентам проникать глубже в волосяные фолликулы.

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По словам разработчиков, такая конструкция обеспечивает проникновение электрического поля примерно в девять раз глубже по сравнению с обычным внешним воздействием. Для лечения используются молекулы, которые стимулируют образование новых кровеносных сосудов и подавляют выработку дигидротестостерона — гормона, играющего важную роль в развитии андрогенного облысения. В то же время электрическая стимуляция активирует биологические процессы, связанные с ростом волос.

Волосы восстановились почти полностью за 28 дней

Эффективность технологии проверили на лабораторных мышах с экспериментально вызванной андрогенной алопецией. Исследователи применяли Detangle один раз в три дня в течение четырёх недель. По завершении эксперимента волосяной покров на обработанных участках восстановился почти на 100%.

Для сравнения: в контрольной группе животных, которым ежедневно вводили миноксидил — широко распространенный препарат против выпадения волос, — восстановление составило примерно 70 %. Дополнительные исследования показали увеличение количества волосяных фолликулов и улучшение кровоснабжения обработанных участков кожи.

Несмотря на обнадеживающие результаты, Detangle пока остается лабораторным прототипом. Технологию еще не испытывали на людях, поэтому говорить о ее эффективности и безопасности для пациентов пока рано. Также неизвестно, насколько длительным будет результат и придется ли регулярно использовать устройство для поддержания роста волос. Прежде чем такая разработка поступит в продажу, ученым необходимо провести дополнительные исследования и клинические испытания.