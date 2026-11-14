У Китаї створили електричний гребінець для відновлення волосся: результати випробувань

Китайські вчені з Пекінського університету авіації та космонавтики (Beihang University) розробили незвичайний пристрій для боротьби з випадінням волосся. Експериментальний гребінець під назвою Detangle використовує електричні імпульси для стимуляції волосяних фолікулів і доставки лікувальних речовин безпосередньо в шкіру.

Перші випробування на лабораторних мишах продемонстрували багатообіцяльні результати, які перевершили ефективність традиційних препаратів. Дослідження опубліковано 3 листопада 2026 року в науковому журналі Nature Communications.

Як працює електричний гребінець Detangle

Новинка призначена для боротьби з андрогенетичною алопецією — одним із найпоширеніших різновидів облисіння, пов’язаним із генетичною схильністю та впливом гормонів. Пристрій зовні нагадує звичайний гребінець, однак його зубці оснащені спеціальними електродами та модулями для введення лікувальних речовин. Під час контакту зі шкірою вони створюють електричне поле, яке допомагає активним компонентам проникати глибше до волосяних фолікулів.

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За словами розробників, така конструкція забезпечує проникнення електричного поля приблизно в дев’ять разів глибше порівняно зі звичайним зовнішнім впливом. Для лікування використовуються молекули, які стимулюють утворення нових кровоносних судин та пригнічують вироблення дигідротестостерону — гормону, що відіграє важливу роль у розвитку андрогенетичного облисіння. Водночас електрична стимуляція активує біологічні процеси, пов’язані з ростом волосся.

Волосся відновилося майже повністю за 28 днів

Ефективність технології перевірили на лабораторних мишах із експериментально викликаною андрогенетичною алопецією. Дослідники використовували Detangle один раз на три дні протягом чотирьох тижнів. Після завершення експерименту волосяний покрив на оброблених ділянках відновився майже на 100%.

Для порівняння, у контрольній групі тварин, які щодня отримували міноксидил — поширений препарат проти випадіння волосся, — відновлення становило приблизно 70%. Додаткові дослідження показали збільшення кількості волосяних фолікулів та покращення кровопостачання оброблених ділянок шкіри.

Попри обнадійливі результати, Detangle поки залишається лабораторним прототипом. Технологію ще не випробовували на людях, тому говорити про її ефективність і безпечність для пацієнтів зарано. Також невідомо, наскільки тривалим буде результат і чи доведеться регулярно використовувати пристрій для підтримання росту волосся. Перш ніж така розробка з’явиться у продажу, науковцям необхідно провести додаткові дослідження та клінічні випробування.