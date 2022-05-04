Стало відомо, як бездротова технологія вплинула на катастрофу Титаніка

В даний час Інтернет для сучасної людини є звичайнісіньким елементом життя. Варто зазначити, що за часів Титаніка люди лише знайомилися з можливістю швидкого зв’язку серед океану. 7 травня 1895 року Олександр Степанович Попов продемонстрував прилад, названий ним «грозовідмітник», призначений для реєстрації радіохвиль, що генеруються грозовим фронтом. У 1896 році у Великій Британії італієць Гульєльмо Марконі подав патент «про поліпшення, проведені в апараті бездротової телеграфії». Апарат, представлений Марконі, повторював конструкцію Попова, багаторазово на той час описану в європейських науково-популярних журналах.





Маяки та судна стали першими покупцями телеграфу. Розкішний лайнер Титанік був оснащений ультрасучасним бездротовим телеграфом під безпосереднім управлінням співробітниками компанії Марконі.

Пристрій міг передавати повідомлення на відстань до 300 миль (555 км) вдень та до 1000 миль (1852 км) вночі через заломлення довгохвильового випромінювання в іоносфері. Дальність дії телеграфу дозволяла пасажирам передавати назад на берег повідомлення у вигляді потоку розмов, які пізніше стали роковими.

10 квітня 1912 близько 23:40 Титанік зіткнувся з айсбергом, що пошкодив корпус корабля, і через це він зазнав аварії. У 10 милях (19 км) від судна, що тоне, знаходився пароплав SS Californian і міг допомогти пасажирам Титаніка, однак, капітан корабля проігнорував ситуацію.

У 1912 році не було окремих частот для надзвичайних ситуацій. Пасажири та екіпаж використовували однакові радіохвилі для зв’язку, забиваючи канали зв’язку випадковими розмовами. Капітани деяких кораблів відключили приймачі через дратівливий шум від електроніки Титаніка. Іншим суднам разом із SS Californian вказали залишатися в автономному режимі, не втручаючись у повідомлення Титаніка. Найближчий корабель SS Californian не почув сигнал лиха лише через наказ не встрявати в радіо теплоходу, що тоне.

Сигнал лиха CQD (Come Quick, Danger ) досяг корабля RMS Carpathia за 90 миль (167 км) від місця аварії. До моменту прибуття корабля Титанік вже повністю затонув, проте екіпажу Carpathia вдалося врятувати життя понад 700 людей, які плавали у рятувальних шлюпках.

Трагедія Титаніка призвела до швидкого підвищення безпеки радіотехніки за кілька місяців після краху. США та Великобританія запровадили цілодобовий радіозв’язок на кожному судні першого класу. Також оператори повинні використовувати однакову довжину хвилі для передачі сигналів та періодично підтримувати радіомовчання для прослуховування можливих сигналів лиха.

Міжнародний союз електрозв’язку (МСЕ) виділив окремий 600-метровий діапазон частот лише для кораблів. Було вжито спеціальних технічних заходів для зниження перешкод від приладів та електроніки.

Крах Титаніка є однією з найвідоміших трагедій у світі. 10 квітня 1912 року британський лайнер через п’ять днів після початку шляху з Саутгемптона до Нью-Йорка зіткнувся з айсбергом і затонув. Понад 1500 людей загинуло у крижаних водах Атлантичного океану, завдяки новим технологіям 700 пасажирам вдалося вижити.