Відомий Ютубер закликав проводити DDoS-атаки на Росію та виклав інструкцію

У відеоролику , опублікованому на YouTube 28 квітня, блогер Boxmining, який має понад 268 000 передплатників, звернувся до фанів за допомогою в атаці на російські ЗМІ. Не гаючи часу, Boxmining швидко продемонстрував, як можна завантажити програму під назвою Liberator і взяти участь у кібервійні проти Росії, не використовуючи нічого, крім комп’ютера та VPN-з’єднання.





Створена хактивістською групою disBalancer, програма використовує комп’ютер користувача для нападу на веб-сайти російських джерел інформації. Liberator проводить DDoS-атаку на сервери, наповнюючи їх веб-запитами, що повторюються, що може змусити веб-сторінки зависнути або навіть припинити свою роботу.

Варто зауважити, YouTube забороняє контент , що демонструє використання комп’ютерів та ІТ-обладнання для злому, але ця політика, мабуть, відноситься конкретно до інструкцій з крадіжки облікових даних, компрометації персональних даних та заподіяння “серйозної шкоди іншим” шляхом зламування їхніх акаунтів у соціальних мережах.