Названо кращі програми інтернет-радіо для Android

У цій статті ми поговоримо про кращі додатки, призначені для прослуховування інтернет-радіо на апараті з операційною системою Android.





Всього кілька десятків років тому число українських радіостанцій було мінімальним – для їх підрахунку вистачало пальців двох рук. Якщо ж говорити про всю земну кулю, то в такому випадку число радіостанцій ледь перевалювало за кілька сотень. Ну а зараз світом править інтернет, в зв’язку з чим можливість відкрити своє радіо з’явилася навіть у простих смертних. А слухати радіо відтепер можна за допомогою простого смартфона і планшета.

Але для цього необхідно завантажити додаток, наділений списком онлайн-радіостанцій. І тут виникають проблеми. Існує велика кількість непрацюючих утиліт такого плану. У даній збірці ми постараємося згадати про найкращі додатки онлайн радіо, які справно функціонують і дозволяють насолоджуватися високою якістю звуку.

FMPLAY

Безкоштовний додаток для прослуховування радіо з дуже високими оцінками на Play Market. Програма не може похвалитися величезним набором станцій, але це компенсується тим, що розробники ретельно стежать за трансляціями для забезпечення якісної і стабільної роботи. Кожна радіостанція проходить через фільтри для покращення звучання.

Програма дозволяє економити трафік і може працювати в повільних 2G / EDGE мережах. Серед корисних опцій – вибір бітрейту, додавання станцій в обрані, режим «авто» для відтворення в автомобілі, таймер, а також можливість додати трансляцію з інтернету – потрібно лише посилання.

У додатку є історія треків – у більшості радіостанцій запам’ятовується 10 останніх пісень. Тривалим натисканням на назву пісні можна відшукати її на популярних музичних сервісах, щоб прослухати повторно або завантажити на смартфон.

переваги:

Економія трафіку.

Оптимізовано для роботи в повільних мережах.

Покращення якості звуку.

Є історія прослуховування.

Можна знайти трек в мережі.

Налаштування бітрейту.

Таймер.

Можна додати сторонні станції з мережі.

недоліки:

Невелика кількість радіостанцій.

Оцінка: 8/10

RADIO GARDEN

Радіо з мінімумом функцій, а точніше з їх повною відсутністю – максимум тут можна додати станцію в улюблені або відправити посилання на радіостанцію в сторонніх додатках. Але тим не менш додаток цікавий і має непогані відгуки користувачів. Суть в тому, що програма Radio Garden об’єднує станції по всій земній кулі.

Інтерфейс виконаний таким чином, що користувач бачить земну кулю з нанесеними зеленими крапками – кожна з них є радіостанцією. У будь-який час можна послухати радіостанцію улюбленого міста, що-небудь з вулиць Лондона або ж зануритися в атмосферу вуличної музики США.

Пошук станцій можна здійснювати обертанням земної кулі або ввівши назву населеного пункту або конкретної станції. Розробники постійно перевіряють програму на працездатність – непрацюючі станції видаляються, а нові з’являються. В описі зазначено, що в недалекому майбутньому з’явиться додатковий функціонал. Додаток англійською мовою, але це анітрохи не заважає ним користуватися – все інтуїтивно зрозуміло.

переваги:

Величезна кількість станцій.

Зручний пошук.

Можливість зберегти вподобані станції.

Список радіостанцій постійно оновлюється.

Немає реклами.

недоліки:

Додаток англійською мовою.

Мінімальний функціонал – хотілося б бачити хоча б таймер.

Оцінка: 8/10

РАДІО – МУЗИКА І РАДІО ОНЛАЙН

Досить простий додаток з приємним інтерфейсом і непоганим функціоналом, якого цілком вистачить для комфортного користування. При першому включенні програма попросить вказати країну – від цього буде залежати список запропонованих станцій, їх тут величезна кількість і на будь-який смак. Якщо в міру користування країну і станцію захочеться змінити – то це робиться в налаштуваннях.

Всі радіостанції представлені у вигляді плиточок, їх можна міняти місцями для своєї зручності. Є пошук за назвою. При відтворенні трансляції з’являється вікно з можливістю перегортати треки, їх назвою, можливістю додати станцію в обрані або встановити таймер – від 1 до 60 хвилин. У налаштуваннях є опція поділитися трансляцією, поставити темну тему і змінити розмір іконок радіостанцій.

Неприємним фактом є наявність реклами, яка не тільки присутня у вигляді постійної смужки в нижній частині програми, але і спливає при зміні трансляції. Прибрати рекламу можна за окрему платню.

переваги:

Приємний інтерфейс.

Велика кількість радіостанцій.

Сортування по країнам.

Можна міняти список відображення станцій.

Наявність нічної теми.

Наявність таймера.

недоліки:

Англомовне меню.

Наявність нав’язливої ​​реклами.

Оцінка: 7/10

PCRADIO

Хороша програма, яка містить в собі масу посилань як на офіційні радіостанції, так і на аматорські. В результаті ви можете дізнатися свіжі новини, а потім переключитися на якусь дискографію вашого улюбленого виконавця. Тут навіть можна знайти канали для любителів медитації і йоги. А ще додаток здатен порадувати пошуком аудіокниг.

Від своїх конкурентів PCRADIO відрізняється підтримкою навіть найнижчого бітрейта – аж до 24 Кбіт / с. Це дозволяє рекомендувати його встановлення людям, які проживають в умовах сільської місцевості, куди мобільний інтернет пробивається з великими труднощами.

Творці надають можливість завантажити безкоштовно їх додаток. Але максимальний функціонал відкриється тільки в разі придбання PRO-версії. Зокрема, за гроші розробники нададуть вам можливість запису ефіру, вибір якості аудіотрансляції, встановлення таймера і багато інших функцій. Також платна версія радує відсутністю реклами.

переваги:

Підтримка дуже низького бітрейта.

Величезна кількість радіостанцій.

Наявність дискографій.

Пошук аудіокниг.

Запис ефіру (в платній версії).

недоліки:

Максимальний функціонал є тільки в платній версії.

Безкоштовно не дають навіть вибрати бітрейт.

Іноді трапляються проблеми з сервером розробників.

Оцінка: 6/10

RADIO.NET

Даний проект був заснований в 2010 році, коли смартфони на базі Android тільки набирали популярність. Додаток було створено німецькою компанією. Але це не означає, що він здатен порадувати тільки радіостанціями з Німеччини. Ні, тут присутні і канали з інших країн, в тому числі з України. Всього тут налічується понад 15 тисяч радіостанцій і підкастів.

Програма повинна сподобатися тим, хто слухає онлайн радіо на регулярній основі. Головна сторінка утиліти містить кнопки найбільш часто прослуховуваних радіостанцій. В інших вкладках містяться інші канали, які можна фільтрувати за жанрами, мовою, країною і навіть містом. Цікавою особливістю є можливість використання Radio.net як будильник. Присутня тут і функція таймера відключення.

Реєстрації додаток не вимагає. Але якщо ви бажаєте отримувати персональні рекомендації, то осилити цей процес все ж доведеться. Що стосується недоліків даного сервісу, то до них можна віднести неможливість вибору якості трансляції. Не сподобається деяким власникам смартфонів і інтерфейс.

переваги:

Велика кількість радіостанцій.

Можливість прослуховування підкастів.

Розповсюджується безкоштовно.

Пошук по країні і навіть місту.

Наявність будильника і таймера відключення.

недоліки:

Недружній інтерфейс.

Відсутність вибору бітрейта.

Оцінка: 8/10

TUNEIN RADIO

Неймовірно популярний проект. Цей додаток існує не тільки на Android, але і на ігрових консолях PlayStation Секрет успіху криється в тому, що сервіс був запущений в далекому 2002 році. У ті часи це був найпростіший веб-агрегатор інтернет-радіостанцій. З тих пір база даних TuneIn Radio поповнилася приблизно сотнею тисяч радіостанцій і декількома мільйонами підкастів. Якщо ви бажаєте отримати доступ до всього цього багатства, то нічого кращого TuneIn Radio годі й шукати.

Додаток дозволяє сортувати каталог за жанром, мовою, країною і деяким іншим параметрам. Улюблені радіостанції можна додавати у «Вибране». Ще тут ви можете шукати треки за виконавцем. Важливою особливістю програми є можливість вибору якості трансляції. А ще тут є функція перегляду плейлиста радіостанції, якщо такий доступний. Не забули творці TuneIn Radio і про таймер вимкнення.

Поширюється цей продукт на безкоштовній основі, що дозволяє сказати про те, що це найкраще радіо для Android. Але існує і платна версія утиліти. Вона здатна похвалитися відсутністю реклами і можливістю записувати ефір.

переваги:

Розповсюджується безкоштовно.

Простий інтерфейс.

Можливість вибору бітрейта.

Наявність таймера відключення і будильника.

Величезна кількість радіостанцій.

Можливість прослуховування підкастів.

Перегляд плейлиста радіостанції.

Можливість запису ефіру (в платній версії).

недоліки:

Присутність реклами в безкоштовній версії.

Оцінка: 9/10

RADIO FM

Вам може здатися, що даний додаток призначений для прослуховування радіо за допомогою вбудованого в смартфон FM-тюнера. Але насправді це не так. Назва цієї утиліти розшифровується, як Radio For Mobile. Тут містяться посилання на тисячі інтернет-радіостанцій. В наявності є сортування за жанром, завдяки чому можна не боятися наштовхнутися на радіо, де цілодобово грає ненависний вам реп.

Від конкурентів Radio FM відрізняється своєю простотою. Тут немає вилизаного інтерфейсу і функціонал жорстко обмежений. Залишається порадіти тому, що творці не забули про таймер вимкнення і будильник. А ось вибрати бітрейт вони не дають – за замовчуванням надається найвища якість звучання.

переваги:

З інтерфейсом здатний розібратися навіть новачок.

Розповсюджується безкоштовно.

Наявність будильника і таймера відключення.

Велика кількість радіостанцій.

недоліки:

Відсутність підтримки україномовного кодування.

Наявність дратівливою реклами.

Неможливість вибору бітрейта.

Відсутність функції запису ефіру.

Оцінка: 5/10