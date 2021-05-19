Названо кращі програми інтернет-радіо для Android

У цій статті ми поговоримо про кращі додатки, призначені для прослуховування інтернет-радіо на апараті з операційною системою Android.
Всього кілька десятків років тому число українських радіостанцій було мінімальним – для їх підрахунку вистачало пальців двох рук. Якщо ж говорити про всю земну кулю, то в такому випадку число радіостанцій ледь перевалювало за кілька сотень. Ну а зараз світом править інтернет, в зв’язку з чим можливість відкрити своє радіо з’явилася навіть у простих смертних. А слухати радіо відтепер можна за допомогою простого смартфона і планшета.
Але для цього необхідно завантажити додаток, наділений списком онлайн-радіостанцій. І тут виникають проблеми. Існує велика кількість непрацюючих утиліт такого плану. У даній збірці ми постараємося згадати про найкращі додатки онлайн радіо, які справно функціонують і дозволяють насолоджуватися високою якістю звуку.
FMPLAY
Безкоштовний додаток для прослуховування радіо з дуже високими оцінками на Play Market. Програма не може похвалитися величезним набором станцій, але це компенсується тим, що розробники ретельно стежать за трансляціями для забезпечення якісної і стабільної роботи. Кожна радіостанція проходить через фільтри для покращення звучання.
Програма дозволяє економити трафік і може працювати в повільних 2G / EDGE мережах. Серед корисних опцій – вибір бітрейту, додавання станцій в обрані, режим «авто» для відтворення в автомобілі, таймер, а також можливість додати трансляцію з інтернету – потрібно лише посилання.
У додатку є історія треків – у більшості радіостанцій запам’ятовується 10 останніх пісень. Тривалим натисканням на назву пісні можна відшукати її на популярних музичних сервісах, щоб прослухати повторно або завантажити на смартфон.
переваги:
- Економія трафіку.
- Оптимізовано для роботи в повільних мережах.
- Покращення якості звуку.
- Є історія прослуховування.
- Можна знайти трек в мережі.
- Налаштування бітрейту.
- Таймер.
- Можна додати сторонні станції з мережі.
недоліки:
- Невелика кількість радіостанцій.
Оцінка: 8/10
RADIO GARDEN
Радіо з мінімумом функцій, а точніше з їх повною відсутністю – максимум тут можна додати станцію в улюблені або відправити посилання на радіостанцію в сторонніх додатках. Але тим не менш додаток цікавий і має непогані відгуки користувачів. Суть в тому, що програма Radio Garden об’єднує станції по всій земній кулі.
Інтерфейс виконаний таким чином, що користувач бачить земну кулю з нанесеними зеленими крапками – кожна з них є радіостанцією. У будь-який час можна послухати радіостанцію улюбленого міста, що-небудь з вулиць Лондона або ж зануритися в атмосферу вуличної музики США.
Пошук станцій можна здійснювати обертанням земної кулі або ввівши назву населеного пункту або конкретної станції. Розробники постійно перевіряють програму на працездатність – непрацюючі станції видаляються, а нові з’являються. В описі зазначено, що в недалекому майбутньому з’явиться додатковий функціонал. Додаток англійською мовою, але це анітрохи не заважає ним користуватися – все інтуїтивно зрозуміло.
переваги:
- Величезна кількість станцій.
- Зручний пошук.
- Можливість зберегти вподобані станції.
- Список радіостанцій постійно оновлюється.
- Немає реклами.
недоліки:
- Додаток англійською мовою.
- Мінімальний функціонал – хотілося б бачити хоча б таймер.
Оцінка: 8/10
РАДІО – МУЗИКА І РАДІО ОНЛАЙН
Досить простий додаток з приємним інтерфейсом і непоганим функціоналом, якого цілком вистачить для комфортного користування. При першому включенні програма попросить вказати країну – від цього буде залежати список запропонованих станцій, їх тут величезна кількість і на будь-який смак. Якщо в міру користування країну і станцію захочеться змінити – то це робиться в налаштуваннях.
Всі радіостанції представлені у вигляді плиточок, їх можна міняти місцями для своєї зручності. Є пошук за назвою. При відтворенні трансляції з’являється вікно з можливістю перегортати треки, їх назвою, можливістю додати станцію в обрані або встановити таймер – від 1 до 60 хвилин. У налаштуваннях є опція поділитися трансляцією, поставити темну тему і змінити розмір іконок радіостанцій.
Неприємним фактом є наявність реклами, яка не тільки присутня у вигляді постійної смужки в нижній частині програми, але і спливає при зміні трансляції. Прибрати рекламу можна за окрему платню.
переваги:
- Приємний інтерфейс.
- Велика кількість радіостанцій.
- Сортування по країнам.
- Можна міняти список відображення станцій.
- Наявність нічної теми.
- Наявність таймера.
недоліки:
- Англомовне меню.
- Наявність нав’язливої реклами.
Оцінка: 7/10
PCRADIO
Хороша програма, яка містить в собі масу посилань як на офіційні радіостанції, так і на аматорські. В результаті ви можете дізнатися свіжі новини, а потім переключитися на якусь дискографію вашого улюбленого виконавця. Тут навіть можна знайти канали для любителів медитації і йоги. А ще додаток здатен порадувати пошуком аудіокниг.
Від своїх конкурентів PCRADIO відрізняється підтримкою навіть найнижчого бітрейта – аж до 24 Кбіт / с. Це дозволяє рекомендувати його встановлення людям, які проживають в умовах сільської місцевості, куди мобільний інтернет пробивається з великими труднощами.
Творці надають можливість завантажити безкоштовно їх додаток. Але максимальний функціонал відкриється тільки в разі придбання PRO-версії. Зокрема, за гроші розробники нададуть вам можливість запису ефіру, вибір якості аудіотрансляції, встановлення таймера і багато інших функцій. Також платна версія радує відсутністю реклами.
переваги:
- Підтримка дуже низького бітрейта.
- Величезна кількість радіостанцій.
- Наявність дискографій.
- Пошук аудіокниг.
- Запис ефіру (в платній версії).
недоліки:
- Максимальний функціонал є тільки в платній версії.
- Безкоштовно не дають навіть вибрати бітрейт.
- Іноді трапляються проблеми з сервером розробників.
Оцінка: 6/10
RADIO.NET
Даний проект був заснований в 2010 році, коли смартфони на базі Android тільки набирали популярність. Додаток було створено німецькою компанією. Але це не означає, що він здатен порадувати тільки радіостанціями з Німеччини. Ні, тут присутні і канали з інших країн, в тому числі з України. Всього тут налічується понад 15 тисяч радіостанцій і підкастів.
Програма повинна сподобатися тим, хто слухає онлайн радіо на регулярній основі. Головна сторінка утиліти містить кнопки найбільш часто прослуховуваних радіостанцій. В інших вкладках містяться інші канали, які можна фільтрувати за жанрами, мовою, країною і навіть містом. Цікавою особливістю є можливість використання Radio.net як будильник. Присутня тут і функція таймера відключення.
Реєстрації додаток не вимагає. Але якщо ви бажаєте отримувати персональні рекомендації, то осилити цей процес все ж доведеться. Що стосується недоліків даного сервісу, то до них можна віднести неможливість вибору якості трансляції. Не сподобається деяким власникам смартфонів і інтерфейс.
переваги:
- Велика кількість радіостанцій.
- Можливість прослуховування підкастів.
- Розповсюджується безкоштовно.
- Пошук по країні і навіть місту.
- Наявність будильника і таймера відключення.
недоліки:
- Недружній інтерфейс.
- Відсутність вибору бітрейта.
Оцінка: 8/10
TUNEIN RADIO
Неймовірно популярний проект. Цей додаток існує не тільки на Android, але і на ігрових консолях PlayStation Секрет успіху криється в тому, що сервіс був запущений в далекому 2002 році. У ті часи це був найпростіший веб-агрегатор інтернет-радіостанцій. З тих пір база даних TuneIn Radio поповнилася приблизно сотнею тисяч радіостанцій і декількома мільйонами підкастів. Якщо ви бажаєте отримати доступ до всього цього багатства, то нічого кращого TuneIn Radio годі й шукати.
Додаток дозволяє сортувати каталог за жанром, мовою, країною і деяким іншим параметрам. Улюблені радіостанції можна додавати у «Вибране». Ще тут ви можете шукати треки за виконавцем. Важливою особливістю програми є можливість вибору якості трансляції. А ще тут є функція перегляду плейлиста радіостанції, якщо такий доступний. Не забули творці TuneIn Radio і про таймер вимкнення.
Поширюється цей продукт на безкоштовній основі, що дозволяє сказати про те, що це найкраще радіо для Android. Але існує і платна версія утиліти. Вона здатна похвалитися відсутністю реклами і можливістю записувати ефір.
переваги:
- Розповсюджується безкоштовно.
- Простий інтерфейс.
- Можливість вибору бітрейта.
- Наявність таймера відключення і будильника.
- Величезна кількість радіостанцій.
- Можливість прослуховування підкастів.
- Перегляд плейлиста радіостанції.
- Можливість запису ефіру (в платній версії).
недоліки:
- Присутність реклами в безкоштовній версії.
Оцінка: 9/10
RADIO FM
Вам може здатися, що даний додаток призначений для прослуховування радіо за допомогою вбудованого в смартфон FM-тюнера. Але насправді це не так. Назва цієї утиліти розшифровується, як Radio For Mobile. Тут містяться посилання на тисячі інтернет-радіостанцій. В наявності є сортування за жанром, завдяки чому можна не боятися наштовхнутися на радіо, де цілодобово грає ненависний вам реп.
Від конкурентів Radio FM відрізняється своєю простотою. Тут немає вилизаного інтерфейсу і функціонал жорстко обмежений. Залишається порадіти тому, що творці не забули про таймер вимкнення і будильник. А ось вибрати бітрейт вони не дають – за замовчуванням надається найвища якість звучання.
переваги:
- З інтерфейсом здатний розібратися навіть новачок.
- Розповсюджується безкоштовно.
- Наявність будильника і таймера відключення.
- Велика кількість радіостанцій.
недоліки:
- Відсутність підтримки україномовного кодування.
- Наявність дратівливою реклами.
- Неможливість вибору бітрейта.
- Відсутність функції запису ефіру.
Оцінка: 5/10
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