Valve остаточно поставили крапку в питанні розробки Half-Life 3

Автор Valve News Network Тайлвер МакВікер заявив, що Valve не працює над Half-Life 3, повідомляє портал VGC. Раніше у мережі з’явилися новини, які стверджують, що невелика команда готує продовження серії.





Valve намагається випустити Steam Deck. Через великий ажіотаж навколо консолі і велику кількість передзамовлень, компанія зараз приділяє їй багато сил», — повідомив МакВікер.

Він стверджує, що замість продовження Half-Life студія готує окремий проект із назвою Citadel. Ігрова механіка нової гри найкраще підходить для портативної консолі, тому Valve приділяє їй особливу увагу.

Анонсована у липні Steam Deck описується як потужний ПК та портативна консоль одночасно. Вона здатна запускати нові ААА ігри. Steam Deck використовує останню версію програмного забезпечення SteamOS від Valve. Це ПЗ засноване на Linux, завдяки чому гравці можуть отримати доступ до своєї ігрової бібліотеки цифрового магазину Steam та всіх функцій платформи.