Китайська авіабудівна корпорація COMAC успішно випробувала електричний пасажирський літак CE-25A, призначений для регіональних перевезень. 14 листопада 2026 року літальний апарат уперше здійснив політ із екіпажем на борту. Випробування відбулися в місті Біньчжоу провінції Шаньдун і стали важливим етапом розробки електричної авіації в Китаї.

Під час польоту в кабіні перебували двоє пілотів та інженер-випробувач. Літак провів у повітрі 16 хвилин 38 секунд, подолавши 60,4 км. За інформацією розробників, усі основні системи працювали штатно, а результати випробувань відповідали очікуванням.

Десять електричних двигунів і запас ходу 400 км

COMAC CE-25A розрахований на перевезення 19 пасажирів і має максимальну злітну масу близько 10 тонн. Замість традиційних авіаційних двигунів літак використовує десять електричних вентиляторів у спеціальних каналах, розміщених по п’ять на кожному крилі.

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За заявленими характеристиками, крейсерська швидкість CE-25A становить 300 км/год, робоча висота польоту — приблизно 2400 метрів, а запас ходу на одному заряді акумулятора досягає 400 км.

Такі показники роблять літак потенційно придатним для коротких регіональних маршрутів між сусідніми містами. Водночас фактична дальність комерційних рейсів залежатиме від завантаження, погодних умов і необхідного резерву енергії.

До розробки електролітака, крім COMAC, долучилися виробник акумуляторів CATL та Шанхайський університет Цзяотун. Однак точні характеристики батареї, зокрема її місткість і час заряджання, поки не розголошуються.

Коли електролітак почне перевозити пасажирів

Випробування CE-25A розпочалися ще 2 лютого 2026 року. Відтоді літак виконав 19 автономних польотів без людей на борту. Після успішного завершення цього етапу інженери перейшли до тестування з екіпажем.

Управління цивільної авіації Китаю вже прийняло заявку виробника на сертифікацію літака. Проте до початку комерційної експлуатації CE-25A має пройти додаткові перевірки безпеки та відповідності авіаційним стандартам.

Головними перевагами електричних літаків можуть стати зниження експлуатаційних витрат, менший рівень шуму та відсутність прямих викидів під час польоту. Водночас обмежена енергомісткість сучасних акумуляторів залишається одним із головних викликів для розвитку такої авіації.

Терміни початку серійного виробництва та вартість COMAC CE-25A наразі невідомі.