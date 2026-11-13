Zeekr готує конкурента Mercedes-Benz G-Class: розкрито перші подробиці нового позашляховика

Китайська компанія Zeekr, яка входить до складу автомобільного концерну Geely, планує розширити модельний ряд новим преміальним позашляховиком. Майбутній автомобіль має стати прямим конкурентом легендарного Mercedes-Benz G-Class, відомого також як «Гелендваген». За інформацією китайського видання Future Car Daily, виробник уже обговорює технічні вимоги з постачальниками компонентів, а серійне виробництво потенційно може розпочатися у 2028–2029 роках.

Наразі проєкт перебуває на ранній стадії розробки та ще не отримав офіційного схвалення керівництва компанії. У майбутнього позашляховика навіть немає внутрішнього кодового позначення. Постачальники називають його просто проєктом конкурента Mercedes-Benz G-Class від Zeekr.

Новий Zeekr отримає незвичайну конструкцію

На відміну від традиційних рамних позашляховиків, новинка може отримати несучий або напівнесучий кузов. Така конструкція дозволить зменшити масу автомобіля та забезпечити вищий рівень комфорту під час повсякденної експлуатації. Водночас інженерам доведеться подбати про достатню жорсткість кузова для пересування складним бездоріжжям.

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Серед можливих технічних особливостей називають кілька електродвигунів із незалежним керуванням, пневматичну підвіску з великим ходом та інтелектуальну систему виходу зі складних дорожніх ситуацій. Замість традиційних механічних рішень автомобіль може використовувати електронний розподіл крутного моменту між колесами. Подібні технології Zeekr уже застосовує у спортивному електромобілі 001 FR, оснащеному чотирма електромоторами.

Поки невідомо, чи буде новий позашляховик повністю електричним, чи отримає плагін-гібридну силову установку. Останній варіант виглядає перспективним для подорожей бездоріжжям, де зарядна інфраструктура часто відсутня. Компанія вже має досвід створення потужних гібридних систем для великих кросоверів Zeekr 9X та 8X.

Конкуренція з Mercedes-Benz і BYD

Вихід на ринок преміальних позашляховиків стане новим напрямком розвитку Zeekr. Компанія вже пропонує спортивні електромобілі, великі кросовери та мінівени, але поки не має моделі, орієнтованої на складне бездоріжжя.

Майбутньому автомобілю доведеться конкурувати не лише з Mercedes-Benz G-Class, а й із китайськими моделями BYD Yangwang U8 та Fangchengbao Bao 8. Усі вони поєднують високий рівень комфорту з розвиненими позашляховими можливостями.

Ще у травні 2026 року віцепрезидент Zeekr International Чень Юй підтвердив, що створення повноцінних позашляховиків є одним із перспективних напрямків розвитку бренду. Однак остаточне рішення щодо запуску нової моделі поки не ухвалене. Тому заплановані терміни виробництва та майбутні технічні характеристики можуть змінитися.