Європейський Союз уперше обмежує кількість гібридних автомобілів, які можна ввезти з Китаю. З 1 грудня 2026 року до 18 червня 2027 року на ринок ЄС зможуть потрапити не більше 191 780 нових легковиків китайського виробництва з плагін-гібридними, повними чи м’якими гібридними установками. Тимчасовий захід Єврокомісія оприлюднила 24 листопада.

Кого торкнеться обмеження

Квота спільна для всіх типів гібридів, однак на практиці вона вдарить насамперед по плагін-гібридах. Класичних і м’яких гібридів з Китаю до Європи везуть небагато. Ключовий критерій тут країна збирання, а не бренд. Тож обмеження стосується будь-якого автомобіля, зібраного в Китаї, незалежно від того, китайська це марка чи європейська.

Окремо стоять електромобілі з розширювачем запасу ходу (EREV), у яких двигун внутрішнього згоряння лише виробляє електрику для батареї. Їх у Брюсселі прирівняли до звичайних електрокарів. Квота на них не поширюється, проте діють ті самі компенсаційні мита, що й для батарейних авто. Наприклад, Xiaomi Skynomad N90 не потрапить під ліміт, але обкладатиметься митом 45,3%. Натомість плагін-гібрид BYD Seal U DM-i платить стандартні 10%, проте займатиме місце в квоті.

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BYD Seal U DM-i — найпопулярніший плагін-гібрид Європи цього року. Саме такі машини першими «з’їдатимуть» квоту

Як розподілено квоту

Ліміт поділено на три періоди. Невикористаний залишок переходить у наступний, а коли квоту на поточний період вичерпано, митниця ЄС більше не випускає такі авто в обіг до початку нового періоду.

Період Квота, авто 1 грудня 2026 — 28 лютого 2027 86 301 Березень — травень 2027 88 219 1–18 червня 2027 17 260 Разом 191 780

Автомобілі, які розмитнили до 1 грудня, дилери продаватимуть без обмежень. Гібриди, які китайські виробники збирають на заводах у самому ЄС, у квоту теж не входять.

Чому Брюссель натиснув на гальма

Причина в стрімкому зростанні імпорту. За даними Єврокомісії, у 2024 році ЄС ввіз з Китаю близько 106 500 гібридів, а у 2025-му вже 302 400. За підсумками 2026 року очікують близько 800 тисяч. Квота на 200 днів у перерахунку на рік відповідає приблизно 350 тисячам машин. Це на 16% більше, ніж торік, але більш ніж удвічі менше від прогнозованого цьогорічного обсягу.

Китайські моделі вже повністю домінують у європейському сегменті плагін-гібридів. За перші десять місяців 2026 року трійку лідерів сформували BYD Seal U, BYD Atto 2 та Jaecoo 7 від Chery. Єврокомісія продовжує розслідування і ще вирішить, чи потрібні довгострокові обмеження.

Пекін відреагував швидко. Міністерство комерції КНР заявило, що залишає за собою право оскаржити рішення у Світовій організації торгівлі та вимагати компенсації. Також китайська сторона закликала ЄС дотримуватися домовленостей щодо експорту гібридів, досягнутих у жовтні.

Хто виграє, а хто програє

Під удар можуть потрапити й самі європейці. Volkswagen планує збільшити експорт машин із Китаю, і будь-який плагін-гібрид, зібраний на заводах його китайських спільних підприємств, займатиме місце в тій самій квоті нарівні з BYD чи Chery.

Китайські бренди, які вже мають виробництво в Європі, натомість отримують перевагу. BYD будує повноцінний завод у Сегеді в Угорщині з власними цехами штампування, зварювання та фарбування. Leapmotor з жовтня збирає кросовер B10 із машинокомплектів на заводі Stellantis у Сарагосі. Magna в австрійському Граці виготовляє електричні Xpeng G6 і G9, а партнер Chery, іспанська Ebro, збирає плагін-гібрид S700 у Барселоні.

Для України рішення ЄС напряму нічого не змінює, адже наша країна не є членом Союзу та завозить автомобілі з Китаю за власними правилами. Втім, якщо квоту вичерпають швидко, частина китайських гібридів, призначених для Європи, може шукати інші ринки збуту.