Mercedes-Benz підписав глобальну угоду з нью-йоркською компанією Arena Physica і впроваджуватиме на своїх заводах платформу Atlas. Це система на основі агентів штучного інтелекту, яка аналізує електричну та електронну архітектуру автомобіля й підказує технікам, де найімовірніше ховається несправність. У випробуваннях вона скоротила час діагностики та ремонту на 20–30%, причому ефект був помітний і в новачків, і в досвідчених фахівців.

Першим майданчиком стане завод у Таскалусі (штат Алабама), де збирають оновлені кросовери GLE та GLS. Це головне виробництво цих моделей для світового ринку, тож нововведення стосується й машин, які згодом потрапляють до українських дилерів марки. Пілотні запуски заплановано також на інших підприємствах концерну.

Цифровий двійник проводки

Сучасний преміальний кросовер — це десятки електронних блоків керування, кілометри проводів і тисячі контактів. Коли на кінцевому контролі якась система відмовляється працювати, пошук причини перетворюється на детективну роботу. Техніку доводиться перевіряти роз’єми один за одним, а інколи й частково розбирати салон.

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Atlas підходить до цього інакше. В основі платформи лежить так званий Metagraph — цифрова модель електроархітектури автомобіля. Вона описує кожен пін, роз’єм і провід, їхню роль у роботі систем та фізичне розташування в кузові. Поєднуючи детерміновані правила з імовірнісними оцінками, система ранжує можливі причини збою й пропонує структурований план ремонту.

Працює все за замкненим циклом. Atlas спрямовує техніка до найімовірнішого джерела проблеми, а після кожного нового вимірювання уточнює свої гіпотези. Встановлені причини та результати ремонту записуються до бази знань, тож що більше машин проходить через систему, то точнішими стають її підказки.

На заводі Atlas не замінює наявні інструменти, а працює як надбудова до системи допомоги в доопрацюванні електроніки, яку Mercedes-Benz уже використовує на лінії.

Помічник, а не заміна

Автовиробник очікує, що платформа збільшить частку несправностей, усунутих з першої спроби, зменшить кількість повторних робіт і зайвих розбирань. Окремий бонус — швидше навчання нових працівників, адже вузькоспеціалізовані знання стають доступними всій команді.

«Що складнішими стають наші автомобілі, то більшої експертизи вони вимагають від техніків на лініях», — зазначив генеральний директор Mercedes-Benz North America Джейсон Гофф. За його словами, Atlas дає працівникам додатковий діагностичний інструмент, який пришвидшує й уточнює ремонт без компромісів щодо якості. У компанії наголошують, що технологію створено на підтримку кваліфікованих фахівців, а не замість них.

Співзасновник і генеральний директор Arena Physica Пратап Ранаде пояснює, що платформа акумулює інженерний досвід, на здобуття якого зазвичай ідуть роки, і робить його доступним для всієї організації.

Arena Physica заснована 2019 року в Нью-Йорку й позиціонує себе як компанія «електромагнітного суперінтелекту». Її фізично обґрунтований ШІ використовують для перевірки, налагодження й оптимізації складного обладнання, серед клієнтів є AMD, Anduril та Bausch + Lomb.

Для Mercedes-Benz угода є частиною ширшої стратегії, за якою штучний інтелект з’являється на виробництві там, де реально допомагає людям і підвищує якість продукту. Від результатів у Таскалусі залежатиме, наскільки швидко Atlas пошириться на інші заводи марки.